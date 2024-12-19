عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - تمكن الجناح المصري الدولي عمر مرموش لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، من التتويج بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بـ الدوري الألماني.

وحصل النجم المصري عمر مرموش البالغ من العمر 25 عامًا، على جائزة الأفضل في الدوري الألماني للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن حصل عليها في شهر سبتمبر الماضي، وهو الأكثر تتويجًا بالجائزة حتى الآن يليه هاري كين الحاصل على الجائزة في شهر أكتوبر.

أرقام عمر مرموش في الدوري الألماني خلال نوفمبر

وحصل نجم فرانكفورت على الجائزة بعد منافسة قوية مع كل من زميله في الفريق ناثانيل براون، وثنائي بايرن ميونخ جمال موسيالا ودايوت أوباميكانو، بالإضافة إلى نجم باير ليفركوزن فلوريان فيرتز ولاعب ماينز أنتوني كاسي.

وواصل الفرعون المصري عمر مرموش تألقه اللافت منذ بداية الموسم في شهر نوفمبر الماضي، حيث قاد فريقه لتحقيق العلامة الكاملة في 4 مباريات لعبها ببطولة الدوري، ضد كل من بوخوم وشتوتغارت وبريمن وهيدنهايم، على الرغم من أن المباراة الأخيرة كانت في الأول من ديسمبر الجاري، إلا أنها أُدرِجت في تقييم اللاعبين لشهر نوفمبر حسبما كشفت رابطة الدوري.

وخلال 4 مباريات، أسهم مرموش في 7 أهداف بتسجيله 4 أهداف مع تقديم 3 تمريرات حاسمة، من بينهم هدف وتمريرتان حاسمتان في مواجهة بوخوم، وهدف وتمريرة حاسمة في مواجهة شتوتغارت وهدفين في مواجهة هيدنهايم، كما حصل على جائزة الأفضل في المباراة خلال لقائي بوخوم وشتوتجارت.

أرقام عمر مرموش مع فرانكفورت هذا الموسم

جدير بذكره أن النجم المصري عمر مرموش قد شارك في 23 مباراة بجميع المسابقات مع فرانكفورت هذا الموسم، ونجح في تسجيل 18 هدفًا وصناعة 12 آخر، كما قاد الفريق لاحتلال المركز الثالث في الدوري برصيد 27 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بايرن المتصدر.

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