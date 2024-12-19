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القديمي يفجرها في وجه المجتمع الدولي عقب استهداف ميناء الحديدة - أخبار كلمتك

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القديمي يفجرها في وجه المجتمع الدولي عقب استهداف ميناء الحديدة - أخبار كلمتك

القديمي يفجرها في وجه المجتمع الدولي عقب استهداف ميناء الحديدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 06:37 مساءً - كلمتك/خاص

أكد وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، في تصريح له أن الطيران الإسرائيلي استهدف صباح اليوم ميناء الحديدة، مما أدى إلى تدمير جزء من المنشآت الحيوية في الميناء. 

ونشر القديمي فيديو يوضح حجم الأضرار التي خلفتها الغارات الجوية الإسرائيلية على الميناء، التي تُعد من أبرز الموانئ اليمنية الاستراتيجية.

وتساءل القديمي كيف تجرؤ إسرائيل على استهداف مقدرات اليمن تحت ذريعة محاربة الحوثيين، في وقت يقبع فيه الحوثي في كهوف مران ولا يهمه تدمير الموانئ أو تدمير اليمن بأسره. 

https://x.com/i/status/1869760883372552469

وأضاف: "المجتمع الدولي يمنع القوات الحكومية والشرعية من التحرك لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها الحوثي بحجة تجنب الكوارث الإنسانية، بينما يترك الطيران الإسرائيلي يدمّر البنى التحتية ويعاني الشعب اليمني من تبعات هذه الهجمات."

وأشار القديمي إلى أن القوات الحكومية جاهزة لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، مع الحفاظ على مقدرات الوطن ومؤسساته. كما أضاف: "إن المجتمع الدولي يتعامل مع اليمن بمكيالين، حيث يتم منع التحرير من جهة وتُستهدف الموانئ والمنشآت من جهة أخرى."

 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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