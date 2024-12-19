القديمي يفجرها في وجه المجتمع الدولي عقب استهداف ميناء الحديدة - أخبار كلمتك

أكد وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، في تصريح له أن الطيران الإسرائيلي استهدف صباح اليوم ميناء الحديدة، مما أدى إلى تدمير جزء من المنشآت الحيوية في الميناء.

ونشر القديمي فيديو يوضح حجم الأضرار التي خلفتها الغارات الجوية الإسرائيلية على الميناء، التي تُعد من أبرز الموانئ اليمنية الاستراتيجية.

وتساءل القديمي كيف تجرؤ إسرائيل على استهداف مقدرات اليمن تحت ذريعة محاربة الحوثيين، في وقت يقبع فيه الحوثي في كهوف مران ولا يهمه تدمير الموانئ أو تدمير اليمن بأسره.

https://x.com/i/status/1869760883372552469

وأضاف: "المجتمع الدولي يمنع القوات الحكومية والشرعية من التحرك لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها الحوثي بحجة تجنب الكوارث الإنسانية، بينما يترك الطيران الإسرائيلي يدمّر البنى التحتية ويعاني الشعب اليمني من تبعات هذه الهجمات."

وأشار القديمي إلى أن القوات الحكومية جاهزة لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، مع الحفاظ على مقدرات الوطن ومؤسساته. كما أضاف: "إن المجتمع الدولي يتعامل مع اليمن بمكيالين، حيث يتم منع التحرير من جهة وتُستهدف الموانئ والمنشآت من جهة أخرى."