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أكسيوس: تقدم في مفاوضات غزة ولا تزال هناك ثغرات وقضايا محل خلاف - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - نقل موقع أكسيوس عن مسئولين إسرائيليين قولهم:" إن هناك تقدم في مفاوضات الدوحة بشأن غزة لكن لا تزال هناك ثغرات وقضايا محل خلاف".

تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل 

ونقلت شبكة “أن بي سي” الأمريكية، عن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قوله:"متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس ".

بلينكن: متفائلون بإمكانية التوصل لاتفاق مع حماس

وأضاف أنتوني بلينكن في حديثه مع الشبكة الأمريكية:" يجب أن نكون قادرين على الوصول لاتفاق لكن بواقعية فقد وصلنا مراحل متقدمة سابقا ولم تنته باتفاق".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي:" عملنا مع كل شريك ممكن لممارسة الضغط اللازم على حماس في سبيل التوصل لاتفاق".

وفي وقت سابق زعمت وسائل إعلام عبرية، أن عائلتى القائدين مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وافقتا على الانتقال لتركيا، تمهيدا للإفراج عنهما ضمن صفقة التبادل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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