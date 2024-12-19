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المسوري يكشف حقيقة القصف في اليمن ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

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المسوري يكشف حقيقة القصف في اليمن ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

المسوري يكشف حقيقة القصف في اليمن ويؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 08:17 مساءً - كلمتك/خاص

صرح المحامي محمد المسوري بأن القصف المستمر في اليمن لم يستهدف قيادات الحوثيين مثل عبدالملك الحوثي، محمد علي الحوثي، عبدالكريم الحوثي، علي حسين الحوثي، أبو علي الحاكم، الخيواني، والمداني، بل استهدف ممتلكات اليمن ومقدرات الشعب اليمني.

وأكد المسوري أن هذه الهجمات هي مجرد "مسرحيات" تهدف إلى خدمة مصالح الحوثيين، مشيرًا إلى أن العواقب تتسبب في تدمير البنية التحتية وموارد الشعب اليمني، دون أي تأثير حقيقي على قيادات الجماعة الحوثية.

وتابع قائلاً إن القصف الذي يطال البلاد يعكس استمرار استهداف مقدرات الوطن في وقت يعاني فيه الشعب اليمني من ويلات الحرب والصراعات، داعيًا إلى ضرورة التركيز على حماية المصالح الوطنية وحقوق المواطنين.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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