اصدرت مليشيا الحوثيين توضيحا بشان حقيقة اسقاط ٢٠٠ الف شخص من المرتبات
ونفت مليشيا الحوثيين تلك المعلومات ومتهمين ما قالت عنها " المطابخ الإعلامية المعادية للمليشيا " ببث مثل تلك الاخبار التي وصفها بالمزيفة والاكاذيب .
وقال مصدر حوثي لوكالة سبا الحوثية ان بث تلك المزاعم تحاول " النيل من النجاحات الملموسة التي تحققها حكومة التغيير والبناء الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشة للموظفين والحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية"
الحوثيين يحسمون الجدل ويكشفون حقيقة اسقاط ٢٠٠الف شخص من قائمة المرتبات بصنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 12:02 صباحاً - كلمتك/خاص:
اصدرت مليشيا الحوثيين توضيحا بشان حقيقة اسقاط ٢٠٠ الف شخص من المرتبات
اصدرت مليشيا الحوثيين توضيحا بشان حقيقة اسقاط ٢٠٠ الف شخص من المرتبات
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