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الحوثيين يحسمون الجدل ويكشفون حقيقة اسقاط ٢٠٠الف شخص من قائمة المرتبات بصنعاء - أخبار كلمتك

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الحوثيين يحسمون الجدل ويكشفون حقيقة اسقاط ٢٠٠الف شخص من قائمة المرتبات بصنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يحسمون الجدل ويكشفون حقيقة اسقاط ٢٠٠الف شخص من قائمة المرتبات بصنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 12:02 صباحاً - كلمتك/خاص:

اصدرت مليشيا الحوثيين توضيحا بشان حقيقة اسقاط ٢٠٠ الف شخص من المرتبات 
ونفت مليشيا الحوثيين تلك المعلومات ومتهمين ما قالت عنها " المطابخ الإعلامية المعادية للمليشيا " ببث مثل تلك الاخبار التي وصفها بالمزيفة والاكاذيب .
وقال مصدر حوثي لوكالة سبا الحوثية ان بث تلك المزاعم تحاول " النيل من النجاحات الملموسة التي تحققها حكومة التغيير والبناء الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشة للموظفين والحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية"

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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