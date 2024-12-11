البخيتي:سوف تسقط سلطة الحو ثيين بهذا الموعد - أخبار كلمتك

البخيتي:سوف تسقط سلطة الحو ثيين بهذا الموعد - أخبار كلمتك

قلق في الزمالك من رحيل أحمد مجدي رفقة جوميز - أخبار كلمتك

قلق في الزمالك من رحيل أحمد مجدي رفقة جوميز - أخبار كلمتك

"أنا لا" كليب جديد يجمع عنبة بمحمود الليثي (فيديو) - أخبار كلمتك

"أنا لا" كليب جديد يجمع عنبة بمحمود الليثي (فيديو) - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 - أخبار كلمتك

30 شهيدا تحت الأنقاض، جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بمحيط مستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

30 شهيدا تحت الأنقاض، جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بمحيط مستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

المعارضة السورية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور - أخبار كلمتك

المعارضة السورية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور - أخبار كلمتك

قرار نهائي، تطورات جديدة في رحيل جوميز عن الزمالك - أخبار كلمتك

قرار نهائي، تطورات جديدة في رحيل جوميز عن الزمالك - أخبار كلمتك

ميدو يعلن رفضه تدريب الزمالك بعد جوميز ويرشح الأنسب (فيديو) - أخبار كلمتك

ميدو يعلن رفضه تدريب الزمالك بعد جوميز ويرشح الأنسب (فيديو) - أخبار كلمتك

حديث عسكري جديد بشان تحرير اليمن - أخبار كلمتك

حديث عسكري جديد بشان تحرير اليمن - أخبار كلمتك

أول تعليق للقيادي الحو ثي ”المرتضى” بعد إدراجه بقائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

أول تعليق للقيادي الحو ثي ”المرتضى” بعد إدراجه بقائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

حديث عسكري جديد بشان تحرير اليمن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حديث عسكري جديد بشان تحرير اليمن - أخبار كلمتك

حديث عسكري جديد بشان تحرير اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:42 صباحاً - كلمتك/خاص:


أكد الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، الدكتور علي الذهب، أن الأحداث المتسارعة في سوريا قد تلقي بظلالها على اليمن، مشيرًا إلى إمكانية تكرار سيناريو مشابه وفقًا لنظرية الدومينو السياسية، التي تشير إلى أن تغييرات كبرى في دولة ما يمكن أن تؤدي إلى أحداث مشابهة في دول أخرى.

وأوضح الذهب أن تطبيق هذه النظرية على اليمن ممكن من الناحية النظرية، لكنه يواجه تحديات واقعية. وأشار إلى أن القوى الداخلية المناوئة للحوثيين تعاني من محدودية الإرادة والإمكانات لاتخاذ خطوات مماثلة لما جرى في سوريا. كما أن المحرك الأساسي للأحداث في سوريا كان دوليًا، معتبراً أن الأولوية حاليًا قد تكون للعراق، وربما يحدث تغيير متزامن بين العراق واليمن.

وأضاف أن سقوط نظام الأسد في سوريا جاء نتيجة صفقات دولية وإقليمية، في حين أن الصفقة التي تمت بين الرياض وطهران برعاية صينية بشأن اليمن كانت مبكرة.

ورأى أن الأحداث الجارية في البحر الأحمر قد تكون مدخلًا لتفعيل نظرية الدومينو، خاصة مع وجود عوامل داخلية تساعد الحوثيين على البقاء. لكن على الجانب الآخر، تواجه الأطراف اليمنية الداخلية تحديات كبيرة، مثل قضية الانفصال التي لا تزال قائمة ولم تُتخذ خطوات لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن لمعالجة هذه المخاوف.

وخلص الذهب إلى أن تطبيق نظرية الدومينو في اليمن قد يكون ممكنًا في مرحلة لاحقة، مع تحذيره من أن الحسابات في المنطقة قد تتغير بشكل مفاجئ، كما حدث في سوريا.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

طارق صالح يوجه قواته برفع الجاهزية استعدادا للحر ب الحاسمة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق