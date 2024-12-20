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أبرز هدايا الكريسماس في المحال التجارية والأسعار - أخبار كلمتك

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أبرز هدايا الكريسماس في المحال التجارية والأسعار - أخبار كلمتك

أبرز هدايا الكريسماس في المحال التجارية والأسعار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - يستعد المواطنون لاحتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، التي يفضل البعض شراء الهدايا لتقديمها للأصدقاء والأقارب خلال الاحتفالات.

أبرز هدايا الكريسماس في المحال التجارية

وتستعرض «كلمتك» أبرز هدايا الكريسماس وأسعارها في المحال التجارية؛ في السطور الآتية: 

سعر هدايا الكريسماس في المحال التجارية

بلغ سعر طقم شرابات رجالية سانتا بنمط الكريسماس 3 قطع متعددة نحو 250 جنيهًا.

بلغ سعر ميداليات كريسماس متعددة الألوان مع دلاية سليكون عبوة تتكون من 12 قطعة نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر بطانية قابلة للارتداء على شكل سويت شيرت بغطاء رأس كبير الحجم مع جيب للنساء والرجال نحو 350 جنيهًا.

اسعار هدايا الكريسماس في المحال التجارية

  • بلغ سعر شموع معطرة للنساء تتكون من 4 علب بروائح مختلفة نحو 250 جنيهًا.
  • بلغ سعر طقم كوستر أكواب دائري بنمط الكريسماس 4 قطع نحو 75 جنيهًا.
  • بلغ سعر 3 قطع من أشجار الكريسماس المصغرة ديكور للطاولات نحو 225 جنيهًا.
  • تراوح سعر محفظة نقود بتصميمات سانتا كلوز من 470 إلى 500 جنيه.
  • بلغ سعر فيونكة زينة هدية الكريسماس نحو 75 جنيهًا.

سعر هدايا الكريسماس في المحال التجارية

  1. بلغ سعر طقم شرابات سانتا للنساء تتكون من 3 قطع نحو 250 جنيهًا.
  2. بلغ سعر 4 قطع مغناطيس للثلاجة بأشكال الكريسماس نحو 75 جنيهًا.
  3. تراوح سعر أباجورة بإضاء نجوم ليد للكريسماس من 150 إلى 220 جنيهًا.
  4. تراوح سعر ملصقات كريسماس للأطفال تتكون من 50 قطعة من 185 إلى 230 جنيهًا.
  5. بلغ سعر طقم 6 أنتيكات كسارة بندق نحو 645 جنيهًا.

أسعار هدايا الكريسماس في المحال التجارية

  • بلغ سعر مصباح ليلي على شكل كرة كريستال حويان الرنة مع قاعدة خشبية هدية الكريسماس نحو 570 جنيهًا.
  • بلغ سعر نظارات الكريسماس تتكون من 12 نظارة على شكل شجرة كريسماس وحيوان الرنة والزينة نحو 550 جنيهًا.
  • تراوح سعر سبت هدايا كريسماس من 180 إلى 272 جنيهًا.
  • بلغ سعر إسورة خرز بدلاية سانتا كلوز نحو 100 جنيه.

أسعار هدايا الكريسماس في المحال التجارية

  1. تراوح سعر مج سيراميك بطباعة أشكال غزال وشجرة الكريسماس وجرس صغير ورجل الثلج من 127 إلى 141 جنيهًا.
  2. تراوح سعر مج قهوة من السيراميك حساس للحرارة ومتغير اللون بأشكال بابا نويل وزينة الكريسماس من 190 إلى 205 جنيهات.
  3. بلغ سعر مج سيراميك للكريسماس بتصميم أقزام سانتا وطبعة عبارة «merry Christmas» نحو 115 جنيهًا.

أسعار هدايا الكريسماس في المحال التجارية

  • بلغ سعر مجموعة شموع معطرة للنساء هدية للكريسماس بأشكال بابا نويل نحو 525  جنيهًا.
  • بلغ سعر مجموعة هدايا شموع معطرة من شمع الصويا نحو 225 جنيهًا.

أسعار هدايا الكريسماس في المحال التجارية

  1. بلغ سعر قلم جل طقم 12 قطعة باشكال الكريسماس نحو 140 جنيهًا.
  2. بلغ سعر مجموعة أدوات مكتبية بأشكال الكريسماس نحو 195 جنيهًا.
  3. بلغ سعر مجموعة أدوات مكتبية للكريسماس للأطفال تحتوي على 6 قطع ممحاة ومسطرة وبراية ودفتر وأقلام نحو 215 جنيهًا.

أسعار هدايا الكريسماس في المحال التجارية

  • تراوح سعر أقلام حبر جل بنمط شخصيات كرتونية ورجل الثلاج سانتا وحيوان الرنة وشجرة الكريسماس من 110 جنيهات إلى 135 جنيهًا.
  • بلغ سعر مجموعة من 4 أقلام حبر جاف أسود تصميمات شجرة ورجل الثلج وحيوان الرنة وسانتا كلوز نحو 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر طقم أقلام رصاص سنون بتصميم شجرة سانتا ورجل  الثلج والغزالة من 333 إلى 345 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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