مكافحة التهرب الجمركي تضبط كمية من الخمور المهربة أجنبية الصنع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - الجمعة 20/ديسمبر/2024 - 01:16 م 12/20/2024 1:16:11 PM

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك من تحرير محضر تهرب وضبط لكمية كبيرة من زجاجات الخمور المهربة الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

تحرير محضر تهرب وضبط لكمية كبيرة من زجاجات الخمور



وجاء الضبط بناء على معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بالاتجار وبيع الخمور المهربة الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم، مستغلًا سيارته كمخزن للخمور والترويج لها وبيعها بمنطقة المهندسين دائرة قسم العجوزة.

تم تشكيل لجنة جمركية من كل من: ترك إبراهيم الدسوقي وأحمد السيد ومحمد ترك ومحمود سامي وميناء وهبه وشريف يحيى مفتشي الإدارة برئاسة محمود الصاوي مدير أداره ملاحقة البضائع المهربة بالأسواق وبإشراف الدكتور مصطفى الكيلاني مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط وبحضور مدير مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين.

تم التوجه للمكان المذكور حيث تم ضبط " ١٢٠ " زجاجة خمور مهربة " أجنبية الصنع" غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وتم التحفظ على السيارة.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة "١٢٠.١٧٠.٠٠٠" عشرين مليون ومائة وسبعين ألف جنيه مصري.

قرر الأستاذ محمد حسن القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠٢٤ وتقدم المتهم بطلب تصالح وجاري سداد كافة الضرائب والرسوم والغرامات الجمركية المستحقة

هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني من الخسائر الناجمة عن التهرب الجمركي

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