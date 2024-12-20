باسكال مشعلاني تطرح أغنيتها الجديدة "بضيعة زغيرة" (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 06:30 مساءً - طرحت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، أغنيتها الجديدة “بضيعة زغيرة” على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية باسكال مشعلاني الجديدة

أغنية باسكال مشعلاني الجديدة بضيعة زغيرة من كلمات الحبيس يوحنا ومن ألحان خليل رحمة.

ومن ناحية أخري كانت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، كشفت عن رأيها في حال الساحة الغنائية في الفترة الحالية، مشيرة إلى تراجع مستوى الأغنية العربية في الآونة الأخيرة بسبب استسهال الكلمات والمحتوى.

وأكدت أن ظهور وسائط عديدة ساهمت في هذا التراجع، حيث أصبح من السهل لأي شخص أن يقدم نفسه كـ "مطرب"، ما أسهم في انتشار الأغاني الهابطة.

باسكال مشعلاني تكشف أسباب هبوط الأغنية العربية

وقالت باسكال مشعلاني لـ كلمتك: "بدون شك، الأغنية العربية شهدت استسهالًا وتراجعًا في الفترة الأخيرة لأسباب عدة، من أبرزها ظهور وسائل الإعلام الحديثة التي تفتقر إلى الضوابط والمعايير، فبالمقارنة مع الفترات السابقة، حيث كان التليفزيون والإذاعة هما الوسيطين الرئيسيين لظهور الأغاني والمطربين الجدد، كان هناك رقابة تضمن الحفاظ على مستوى الكلمات والمحتوى، وهو ما نفتقده الآن.

وأشارت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد جعلت من الممكن لأي شخص أن يصبح مطربًا، وأي كلمات يمكن أن تُقبل دون محاسبة، قائلة: "في زمن السوشيال ميديا لم يعد هناك ضابط أو رابط، وأصبح من السهل تقديم أي نوع من المحتوى دون مراعاة المعايير أو الذوق العام."

من جهة أخرى، عبَّرت باسكال عن رأيها في الطريقة التي تحاول بعض الفنانات جذب الأنظار إليها، مؤكدة أن الصوت والأداء هما الأهم في نجاح أي فنانة.

وأضافت: "المطربة يجب أن تركز على الصوت والأداء والمحتوى الذي تقدمه، لأن هذا هو ما يخلد اسمها في الذاكرة، أما المبالغة في العري فهو أسلوب لا يمت للمواهب الحقيقية بصلة، بل هو محاولة لصرف الأنظار عن ضعف الموهبة، وهذه النوعية من المطربات سرعان ما ينساهن الجمهور."

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