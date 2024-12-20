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دبلوماسية أمريكية عن لقائها بالجولاني: رجل عملي يسعى لمصلحة سوريا - أخبار كلمتك

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دبلوماسية أمريكية عن لقائها بالجولاني: رجل عملي يسعى لمصلحة سوريا - أخبار كلمتك

دبلوماسية أمريكية عن لقائها بالجولاني: رجل عملي يسعى لمصلحة سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 09:55 مساءً - كشفت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى باربرا ليف، مساء الجمعة، تفاصيل لقائها مع زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني.

الخارجية الامريكية تلتقي بالجولاني

وقالت ليف لصحفيين في دمشق: أجرينا مناقشات جيدة وشاملة مع الجولاني، مضيفة أن الجولاني بدا في صورة رجل عملي.

وتابعت: أن الجولاني تحدث عن أولوياته في سوريا والتي تتلخص في وضع سوريا على طريق التعافي الاقتصادي.

وأوضحت أننا "ناقشنا الحاجة إلى ضمان ألا تشكل الجماعات الإرهابية تهديدا داخل سوريا وأعلن الجولاني التزامه بذلك".

وخلصت إلى أن "واشنطن ترحب برسائل إيجابية من هيئة تحرير الشام وستتابع إحراز التقدم في هذه المبادئ والإجراءات".

 أمريكا تلغي قرار المكافأة للقبض علي الجولاني

كما أشارت إلى أن "القرار بخصوص المكافأة للقبض على الجولاني كان سياسيا يتماشى مع المناقشات مع هيئة تحرير الشام حول مصالح أمريكا".

كما كشفت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى: "ننظر في أمر العقوبات ويتعين على الحكومة السورية الجديدة أن تكون متجاوبة وتظهر التقدم".

في المقابل، ذكرت ليف أنه سيتم "تقديم الخبرة الفنية وغيرها من الدعم لسوريا للتعامل مع توثيق جرائم الأسد وستكون القبور الجماعية أولوية بالنسبة للحكومة الأمريكية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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