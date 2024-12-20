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استشهاد 8 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات - أخبار كلمتك

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استشهاد 8 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات - أخبار كلمتك

استشهاد 8 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 09:35 مساءً - أفادت وكالة “رويترز” الإخبارية، اليوم الجمعة، باستشهاد 8 فلسطينيين على الأقل في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت شقة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.

استشهاد فلسطينيين جراء ضربات جوية إسرائيلية

وقال مسئولون صحيون فلسطينيون إن 15 شخصا إجمالا استشهدوا في ضربات إسرائيلية في أنحاء القطاع.

جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة


ولم تفلح بعد جهود وساطة تستهدف وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في التوصل إلى اتفاق بعد أكثر من عام من اندلاع الصراع في قطاع غزة.


وذكرت مصادر قريبة من المناقشات أن قطر ومصر اللتين تتوسطان في المفاوضات تمكنتا من حل بعض الخلافات لكن عددا من النقاط العالقة لا تزال تحتاج مزيدا من النقاش.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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