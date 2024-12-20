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بداية تقسيم ما تبقى من السودان، الإعلان عن تشكيل حكومة موازية في الخرطوم - أخبار كلمتك

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بداية تقسيم ما تبقى من السودان، الإعلان عن تشكيل حكومة موازية في الخرطوم - أخبار كلمتك

بداية تقسيم ما تبقى من السودان، الإعلان عن تشكيل حكومة موازية في الخرطوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 09:35 مساءً - كشفت وكالة “رويترز” اليوم الجمعة، أن مليشيا الدعم السريع السودانية، أعلنت أنها ستتعاون مع حكومة جديدة للإشراف على الأراضي التي يسيطر عليها عناصرها.

الدعم السريع تتخذ خطوة لتقسيم السودان 

ووصفت الوكالة، قرار الدعم السريع  بأنه الخطوة الأكثر وضوحا نحو تقسيم البلاد بعد 20 شهرا من الحرب الأهلية، التي اندلعت بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في أبريل 2023.

وأوضحت رويترز، أن أي إدارة جديدة تحكم  المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع، ستشكل تحديًا للحكومة الوطنية -مجلس السيادة السوداني- برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، المعترف بها دوليًا.

وذكرت، أن الجماعات المسلحة اتفقوا على تشكيل ما وصفوه بـ "حكومة السلام" وزعموا، أنها ستكون بقيادة مدنية ومستقلة عن قوات الدعم السريع المسلحة، وستحل محل الحكومة السودانية الحالية، وذلك في خطوة من المليشيات لتقسيم السودان.

الدعم السريع تبدأ في تأسيس حكومة تابعة لها 

ونقلت رويترز، عن ثلاثة مصادر سياسية سودانية رفيعة المستوى قولها:" إن الدعم السريع عملت مع السياسيين لتشكيل الحكومة، ولا تربطها صلات بالحكومة وستعمل معها لكنها لن تسيطر عليها".

وزعم المسئولون "نحن في قوات الدعم السريع سننفذ فقط الدور العسكري والأمني، ​​لكن الحكم يتولاه عناصر مدنية بشكل مستقل"، ولم ترد تفاصيل عن موعد بدء أي إدارة من هذا القبيل وكيف ستختار أعضائها".

وادعى المسؤولون أن الحكومة الجديدة، التي تسعى مليشيا الدعم السريع لتأسيسها، ستتخذ من الخرطوم مقرا لها.

وفي وقت سابق، كشفت مليشيا الدعم السريع عن نيتها  لتشكيل حكومة تابعة لها في العاصمة السودانية الخرطوم، وتكليف عبد اللطيف عبد الله الأمين الحسن رئيسًا لها، وتسمية مجلس تأسيس مدني (مجلس تشريعي ولائي) من 90 شخصًا برئاسة نايل بابكر.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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