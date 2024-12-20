هدية الوفد الأمريكي، واشنطن تلغي جائزة الـ 10 ملايين دولار المرصودة للقبض على الجولاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - قررت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، إلغاء جائزة الـ 10 ملايين دولار، التي كانت مرصودة لمن يبلغ عن قائد هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع).

الوفد الأمريكي في سوريا للقاء الشرع

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى وذلك بعد لقائها مع أحمد الشرع في العاصمة “دمشق” اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وصل الوفد الأمريكي إلى مقر إقامة أحمد الشرع في العاصمة السورية دمشق، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، أن الوفد الأمريكي ناقش مع الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب.

وصول وفد أمريكي إلى مقر إقامة الجولاني في دمشق

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز”، قد ذكرت في تقرير لها أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن سيرسل دبلوماسيين كبار إلى دمشق للقاء القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن شروط بلاده لتقديم الدعم لسوريا خلال الفترة المقبلة، حيث نقلت شبكة إن بي سي، في تقرير، أمس الخميس، قوله: لكي تحظى سلطة سوريا الجديدة بالدعم عليها أن تؤكد أنها شاملة وغير طائفية ولا تدعم الإرهاب.

شروط أمريكا للاعتراف بسلطة سوريا الجديدة

وقال أنتوني بلينكن في حديثه مع شبكة إن بي سي: "إن الجولاني قال أشياء إيجابية للغاية لكن السؤال الحقيقي هو ما الذي سيفعله على الأرض".

وفي وقت سابق طلب الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، من إدارة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، التمهل فى إزالة هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني، من قوائم الإرهاب الأمريكية، وفق ما أفادت مصادر قريبة الصلة من البيت الأبيض.

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