الحوثيين يعلنوت مصرع عدد من قياداتهم في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنوت مصرع عدد من قياداتهم في صنعاء - أخبار كلمتك

بيان تضامني من مجموعة السلام العربي مع الشعب اليمني - أخبار كلمتك

بيان تضامني من مجموعة السلام العربي مع الشعب اليمني - أخبار كلمتك

لجنة مجلس الجامعات الأهلية تزور جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

لجنة مجلس الجامعات الأهلية تزور جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - قبل احتفالات الكريسماس.. ضبط 7 قضايا مخدرات بمحافظتي أسوان ودمياط - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - قبل احتفالات الكريسماس.. ضبط 7 قضايا مخدرات بمحافظتي أسوان ودمياط - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الخارجية: توافقنا على ترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الخارجية: توافقنا على ترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة له ولا يمكن القبول بطرف لا يطل عليه - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة له ولا يمكن القبول بطرف لا يطل عليه - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: لن ننسى الفضل لمصر فى إتمام اتفاقية أنقرة ونحن للعهد حافظون - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: لن ننسى الفضل لمصر فى إتمام اتفاقية أنقرة ونحن للعهد حافظون - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات مع الصومال على المستوى الاستراتيجي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات مع الصومال على المستوى الاستراتيجي - أخبار كلمتك

مقتل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية في اشتباكات مع المقاومة بجنين - أخبار كلمتك

مقتل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية في اشتباكات مع المقاومة بجنين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 10:06 - مقتل 11 وإصابة 90.. تفاصيل اقتحام سيارة لـ سوق عيد الميلاد بـ ألمانيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 10:06 - مقتل 11 وإصابة 90.. تفاصيل اقتحام سيارة لـ سوق عيد الميلاد بـ ألمانيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - مقتل 11 وإصابة 90.. تفاصيل اقتحام سيارة لـ سوق عيد الميلاد بـ ألمانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:06 مساءً - اقتحمت سيارة مساء اليوم الجمعة، سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج شرق ألمانيا، وهو من أهم الأسواق في أوروبا كلها لهدايا أعياد الميلاد.وأعلن الإسعاف الألماني، عن إصابة نحو 90 شخصا في اصطدام سيارة بزوار بسوق لعيد الميلاد في مدينة مجدبورج. بحسب «القاهرة الإخبارية»

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، بحسب أر تي: "قتل 11 شخصا وأصيب عدد كبير في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ بألمانيا، بعد أن دهست سيارة مسرعة الحشد".

ودهست السيارة بعض المواطنين الألمانيين هناك، وحتى الآن لم يتم التعرف على دوافع الفاعل أو على آخر التطوّرات في هذا الحادث، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

لكن وسائل إعلام ألمانية، أكدت أنه تم القبض على سائق اقتحم سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج، وسيتم التعرف على دوافع فعله لهذه العملية.

أما بخصوص الضحايا، فكشفت وكالة رويترز البريطانية نقلا عن الشرطة الألمانية تأكيد مقتل شخص على الأقل في هجوم ماجديبورج، مضيفة أن هناك أنباء عن سقوط قتلى آخرين في حادث مجدبورج بألمانيا.

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن عدد الإصابات الناتجة عن اقتحام سيارة سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج شرق ألمانيا وصل إلى 20 مصابا.

اقرأ أيضاً
فاينانشيال تايمز: ألمانيا تدين خطة إسرائيل لمضاعفة عدد السكان في الجولان المحتل

إقامة نهائيات دوري الأمم الأوروبية في ألمانيا أو إيطاليا

ألمانيا تعلن تعزيز وجودها الدبلوماسي في سوريا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أبرزها طنطا والمقاولون، مباريات اليوم الإثنين بالجولة الـ 14 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق