الرياضة - 10:06 - مقتل 11 وإصابة 90.. تفاصيل اقتحام سيارة لـ سوق عيد الميلاد بـ ألمانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:06 مساءً - اقتحمت سيارة مساء اليوم الجمعة، سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج شرق ألمانيا، وهو من أهم الأسواق في أوروبا كلها لهدايا أعياد الميلاد.وأعلن الإسعاف الألماني، عن إصابة نحو 90 شخصا في اصطدام سيارة بزوار بسوق لعيد الميلاد في مدينة مجدبورج. بحسب «القاهرة الإخبارية»

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، بحسب أر تي: "قتل 11 شخصا وأصيب عدد كبير في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ بألمانيا، بعد أن دهست سيارة مسرعة الحشد".

ودهست السيارة بعض المواطنين الألمانيين هناك، وحتى الآن لم يتم التعرف على دوافع الفاعل أو على آخر التطوّرات في هذا الحادث، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

لكن وسائل إعلام ألمانية، أكدت أنه تم القبض على سائق اقتحم سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج، وسيتم التعرف على دوافع فعله لهذه العملية.

أما بخصوص الضحايا، فكشفت وكالة رويترز البريطانية نقلا عن الشرطة الألمانية تأكيد مقتل شخص على الأقل في هجوم ماجديبورج، مضيفة أن هناك أنباء عن سقوط قتلى آخرين في حادث مجدبورج بألمانيا.

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن عدد الإصابات الناتجة عن اقتحام سيارة سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج شرق ألمانيا وصل إلى 20 مصابا.