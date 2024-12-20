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الرياضة - 10:06 - مصطفى بكري: «السيسي مش حياخد حاجة معاه ويمشي.. المشروعات القومية لمصر والمصريين» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:06 - مصطفى بكري: «السيسي مش حياخد حاجة معاه ويمشي.. المشروعات القومية لمصر والمصريين» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - مصطفى بكري: «السيسي مش حياخد حاجة معاه ويمشي.. المشروعات القومية لمصر والمصريين» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:06 مساءً - علق الإعلامي مصطفى بكري على من يهاجمون المشروعات القومية في مصر، خاصة مشروع «العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال اللجان الإلكترونية التابعة لخلايا جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الجمعة، إن هذه اللجان الإرهابية هدفها تقزيم كل شيء، والتحقير من أي إنجاز للقيادة المصرية

وتابع مصطفى بكري قائلا:" الهدف هو النيل من مصر، فالرئيس السيسي مش هياخد حاجة ويمشي، المشروعات لمصر، والمصريين وحاضرها ومستقبلها".

وأكد الإعلامى مصطفى بكرى: أن هناك من يتربح من عمله في اللجان الإلكترونية وهدفهم إسقاط مصر.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن ما يهمه هذه الدولة، وأن هناك من يريد البلد في فوضى والعدو لا يفرق بين أحد.

وأوضح مصطفى بكري، أن الجماعات الإرهابية تهاجم مصر وكأنه لا توجد دولة فى العالم غيرها.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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