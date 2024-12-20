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بعد طرح البرومو، قصة وأبطال فيلم "6 أيام" لأحمد مالك (صور) - أخبار كلمتك

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بعد طرح البرومو، قصة وأبطال فيلم "6 أيام" لأحمد مالك (صور) - أخبار كلمتك

بعد طرح البرومو، قصة وأبطال فيلم "6 أيام" لأحمد مالك (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:55 مساءً - تستعد دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة لاستقبال فيلم "6 أيام" بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة آية سماحة، وذلك بعدما طرحت الشركة المنتجة البرومو الأول للعمل تمهيدا للكشف عن موعد طرحه ليلحق بسباق أفلام موسم رأس العام الجديد. 

قصة فيلم 6 أيام 

ويدور الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. 

فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًّا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟. 

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وظهر من خلال البرومو الأول للعمل الأجواء الرومانسية التي تسيطر على الفيلم بجانب أجواء النوستالجيا التي وضحت من خلال الصورة أو الأغاني الموجودة في الفيديو.

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أبطال فيلم 6 أيام 

وفيلم ٦ أيام من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، ومن تأليف وائل حمدي ومن إخراج كريم شعبان وإنتاج شركة سي سينما برودكشنز هاني نجيب وأحمد فهمي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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