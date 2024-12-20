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رانيا يوسف تكشف سبب فشل زيجاتها الثلاث والأفكار التي ربت بناتها عليها (فيديو) - أخبار كلمتك

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رانيا يوسف تكشف سبب فشل زيجاتها الثلاث والأفكار التي ربت بناتها عليها (فيديو) - أخبار كلمتك

رانيا يوسف تكشف سبب فشل زيجاتها الثلاث والأفكار التي ربت بناتها عليها (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 09:35 مساءً - قالت الفنانة رانيا يوسف: إنها لا تمانع في أن تعيش في قصة حب جديدة، في حالة وجود الشخص المناسب لها.

تصريحات رانيا يوسف مع خالد عليش 

وأضافت رانيا خلال لقائها مع خالد عليش في برنامج ع الرايق: “لازم يكون روحه مناسبة لروحي، ويحب رانيا بجد مش ينبهر برانيا في فرق كبير، لازم يبقى فاهم دماغي وتصرفاتي وفاهم أنا متربية إزاي والحاجات دي بتيجي بالعشرة”.

وتابعت: "المجتمعات الشرقية بيكون فيها طلاق كتير لأنهم مش عارفين بعض بشكل حقيقي، مشيرة إلى أن التعجل في الزواج دون تفكير دقيق من الممكن أن يسبب بعض المشكلات.

وأكدت رانيا يوسف أنها لا تمانع أن بناتها تدخل في قصة حب أثناء الدراسة ولكن من اللازم أن تحافظ على نفسها وتحافظ علي دماغها، مضيفة: مربايهم أن فكرة الزواج دي ليست شئ أساسي ومعنديش مانع أنهم يتجوزو بعد سن الـ 30 عاما.

وعلقت رانيا يوسف علي زيجاتها الثلاثة، قائلة:" أنا كده كده بلبس في حيط، ولكن ببقى عملت اللي عليا وجربت، والسبب أني ست مش قوية، ولكن قوية في قراراتي وحاجات تخص شغلي وبناتي، لكن بالنسبة لعلاقتي بالرجل أنا بعطي له زمام الأمور أو بوهمه بأني أفعل ذلك وبحسسه أنه سي السيد، وفشل العلاقة هو لأننا مانعرفش بعض كويس أوي قبل الزواج. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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