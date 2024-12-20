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التذكرة بـ 40 جنيها، مواعيد عرض فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بسينما الشعب - أخبار كلمتك

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التذكرة بـ 40 جنيها، مواعيد عرض فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بسينما الشعب - أخبار كلمتك

التذكرة بـ 40 جنيها، مواعيد عرض فيلم "الهنا اللي أنا فيه" بسينما الشعب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 09:50 مساءً - أعلن مشروع سينما الشعب والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن طرح فيلم "الهنا اللي أنا فيه" في دور العرض التابعة للمشروع بالمحافظات المختلفة، كما كشفت عن مواعيد الحفلات وسعر التذكرة. 

مواعيد عرض فيلم الهنا اللي أنا فيه بسينما الشعب 

ويعرض فيلم "الهنا اللي أنا فيه" في حفلات الساعة 12 ظهرا، 6 مساء، 10 مساء، وذلك بسعر تذكرة يبلغ 40 جنيها فقط كخدمة ثقافية لجمهور مشروع سينما الشعب. 

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه 

فيلم الهنا اللي أنا فيه يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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