الحوثيين يعلنوت مصرع عدد من قياداتهم في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنوت مصرع عدد من قياداتهم في صنعاء - أخبار كلمتك

بيان تضامني من مجموعة السلام العربي مع الشعب اليمني - أخبار كلمتك

بيان تضامني من مجموعة السلام العربي مع الشعب اليمني - أخبار كلمتك

لجنة مجلس الجامعات الأهلية تزور جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

لجنة مجلس الجامعات الأهلية تزور جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - قبل احتفالات الكريسماس.. ضبط 7 قضايا مخدرات بمحافظتي أسوان ودمياط - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - قبل احتفالات الكريسماس.. ضبط 7 قضايا مخدرات بمحافظتي أسوان ودمياط - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الخارجية: توافقنا على ترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الخارجية: توافقنا على ترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة له ولا يمكن القبول بطرف لا يطل عليه - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة له ولا يمكن القبول بطرف لا يطل عليه - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: لن ننسى الفضل لمصر فى إتمام اتفاقية أنقرة ونحن للعهد حافظون - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: لن ننسى الفضل لمصر فى إتمام اتفاقية أنقرة ونحن للعهد حافظون - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات مع الصومال على المستوى الاستراتيجي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات مع الصومال على المستوى الاستراتيجي - أخبار كلمتك

مقتل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية في اشتباكات مع المقاومة بجنين - أخبار كلمتك

مقتل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية في اشتباكات مع المقاومة بجنين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

حمد إبراهيم يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حمد إبراهيم يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

حمد إبراهيم يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:10 مساءً - أعلن حمد إبرهيم  المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن قائمة فريقه لمباراة نادي بيراميدز  في بطولة الدوري المصري الممتاز .

قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز 

قائمة بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي 

ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي في الثامنة من مساء السبت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الأهلي يبدأ استعداداته اليوم لمواجهة المصري في الدوري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق