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الحكومة السورية تخطط لإطلاق حوار وطني شامل - أخبار كلمتك

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الحكومة السورية تخطط لإطلاق حوار وطني شامل - أخبار كلمتك

الحكومة السورية تخطط لإطلاق حوار وطني شامل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 06:10 مساءً - كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة السورية تعمل على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل، وسط تساؤلات عن مستقبل السلطة الجديدة في دمشق وتوجهاتها إثر سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

مستقبل السلطة الجديدة في دمشق وتوجهاتها إثر سقوط 

وأضافت المصادر وفق ما نقلت وسائل إعلام سورية اليوم الجمعة، أن الاجتماع ستحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته.

كما أشارت إلى أنه سيتم دعوة ممثلي التجمعات السياسية والمجتمع المدني والكفاءات العلمية ومستقلين، إضافة لممثلين عن الفصائل العسكرية للثورة.


وأوضحت أن الاجتماع سيضع أسس النقاش بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة.

وختمت المصادر المطلعة قائلة إن الحكومة السورية أكملت تحضيراتها للاجتماع وسيتم عقده خلال الأيام المقبلة.

الشرع يجدد التأكيد على أهمية الحفاظ على التنوع

وكان أحمد الشرع قائد إدارة العمليات العسكرية، قد جدد التأكيد على أهمية الحفاظ على التنوع في سوريا.

وكان الشرع دعا أكثر من مرة سابقا إلى ضرورة الوحدة بين كافة مكونات الشعب السوري، موضحًا أن البلاد ستحكم لاحقا عبر دستور جديد وقوانين تراعي العدالة والمساواة بين الجميع.

يذكر أنه بعد أيام على سقوط الأسد في الثامن من الشهر الجاري، كلف محمد البشير برئاسة حكومة انتقالية حتى مارس من العام المقبل، وعين وزراء لتسيير شؤون الدولة.

فيما يترقب أن يعقد مؤتمر وطني جامع مستقبلًا من أجل طرح العديد من القضايا ووضع أسس لمستقبل البلاد الجديد.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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