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على أنغام ليه بيداري كدة، روبي تشعل حفلها الغنائي بمدينتي (صور) - أخبار كلمتك

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على أنغام ليه بيداري كدة، روبي تشعل حفلها الغنائي بمدينتي (صور) - أخبار كلمتك

على أنغام ليه بيداري كدة، روبي تشعل حفلها الغنائي بمدينتي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:30 مساءً - انطلق، منذ قليل، حفل الفنانة روبي في مدينتي وسط حضور جماهيري كبير، بعد آخر حفلاتها الغنائية بالسعودية.

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حفل روبي في مدينتي 

وصعدت روبي علي المسرح وبدأت حفلها بأغنية  “ليه بيداري كده”، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقدمت روبي خلال حفلها باقة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ومن أبرزهم نمت ننة، 3 ساعات متواصلة وغيرها.

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ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة روبي أحيت واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في السعودية، ورفع حفلها  شعار كامل العدد. 

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حفل روبي في السعودية 

وظهرت روبي خلال الحفل بإطلالة قصيرة وقدمت عددا من الأغاني، ومنهم أغنيتها الشهيرة “ليه بيداري كدة” وأغنية مع السلامة باي باي وغيرهم. 

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ومن ناحية أخرى، كانت النجمة روبي تعاقدت بشكل رسمي على تقديم بطولة مسلسل درامي جديد في الموسم الدرامي رمضان 2025 بمشاركة النجمة نيللي كريم في عمل يعيدهما من جديد للعمل بعد رائعة "سجن النسا".

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وكانت آخر أعمال روبي الرمضاني خلال رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل "حضرة العمدة".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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