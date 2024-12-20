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الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم على لايبزيج بثلاثية بالشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

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الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم على لايبزيج بثلاثية بالشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم على لايبزيج بثلاثية بالشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:30 مساءً - تقدم فريق  بايرن ميونخ علي نظيره لايبزيج بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

وتقدم بايرن ميونخ عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة الأولي، ثم تعادل سيسكو لفريق لايبزيج في الدقيقة 2، ثم نتح لامير التقدم مجددا لبارين في الدقيقة 25، وعزز كيميتش النتيجة للبافاري في الدقيقة 36. 

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تشكيل فريق بايرن ميونيخ امام لايبزيج 

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تشكيل فريق لايبزيج أمام بايرن ميونيخ

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ترتيب بايرن ميونخ ولايبزيج 

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول برصيد 33 نقطة، متفوقًا بأربع نقاط على بطل الموسم السابق باير ليفركوزن،  بينما يأتي لايبزيج في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

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وتُعرض مباريات كأس الدوري الألماني من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك متابعة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports 1.

تردد قناة beIN Sports 1

القمر الصناعي سهيل سات:

التردد: 11547.
الجودة: HD.
معدل الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
 

القمر الصناعي نايل سات:

الجودة: HD.
معامل الاستقطاب: افقي.
معدل الترميز: 27500.
التردد: 11013.
معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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