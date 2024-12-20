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جيش الاحتلال يطلق النار على سوريين في المنطقة العازلة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 05:53 مساءً - أطلق جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم، النار على سوريين في المنطقة العازلة، لأول مرة منذ توغله في الأراضي السورية، بعد زعمه بأن هناك تهديدًا لحياة جنوده.

جيش الاحتلال يطلق النار علي سوريين  في المنطقة العازلة 

جاء ذلك خلال تظاهر مواطنين سوريين في منطقة اليرموش، ضد وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال موقع "سروجيم" الإسرائيلي، إن متظاهرًا سوريًا أصيب بالرصاص في ساقه في قرية معاريا، الواقعة خارج، خلال مظاهرة قام بها السكان المحليون ضد الوجود الإسرائيلي في المنطقة.

مطالبة تركيا لاسرائيل بوقف احتلال سوريا


وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد طالب إسرائيل بوقف احتلالها في سوريا، مشددًا من ناحية أخرى أن القدس لنا، ما اعتبرته تل أبيب تهديدًا لها.

وأفاد موقع "واينت" الإسرائيلي، بأن أردوغان يعتزم ترسيخ موقعه في سوريا ومساعدة زعيم المتمردين، أبو محمد الجولاني، في بناء دولة جديدة، لافتًا إلى أن أردوغان سيزور دمشق في الأسبوعين المقبلين.

وقال أردوغان أمام نواب الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، في اجتماعهم السابع والعشرين: "علينا أن نقول بصوت عالٍ إن احتلال إسرائيل لسوريا غير مقبول، وسنواصل دفع إسرائيل إلى الزاوية، وإجبارها على التصرف وفقًا للقانون.

وأضاف "القدس مدينتنا، قضية القدس ليست مشكلة جيوسياسية عادية بالنسبة إلينا، لقد أظهر أسلافنا احترامهم لعدة قرون لها، وقدّروا هذه المدينة تقديرًا عاليًا".

وتابع: "القدس مدينتنا، إننا نعتبره شرفًا لبلدنا وثقافتنا أن نعبر في أي منبر عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم الذي عشنا معه منذ مئات السنين".

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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