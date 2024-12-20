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مليشيا الحوثي تقدم على جريمة مروعة بحق مواطن بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

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مليشيا الحوثي تقدم على جريمة مروعة بحق مواطن بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تقدم على جريمة مروعة بحق مواطن بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - كلمتك: خاص

كشفت مصادر عن قيام مليشيا الحوثي بارتكاب جريمة اعتداء على مواطن بمحافظة تعز

واكدت المصادر ان ‏مسلحو المليشيا اعتدو بالضرب والنار على مواطن من أبناء مديرية الصلو جنوبي ‎تعز

و أوضحت المصادر ان المليشيا لم تكتفي بضرب المواطن با قامت بنهب أرضه وممتلكاته

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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