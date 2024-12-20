مليشيا الحوثي تقدم على جريمة مروعة بحق مواطن بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

كشفت مصادر عن قيام مليشيا الحوثي بارتكاب جريمة اعتداء على مواطن بمحافظة تعز
واكدت المصادر ان مسلحو المليشيا اعتدو بالضرب والنار على مواطن من أبناء مديرية الصلو جنوبي تعز
و أوضحت المصادر ان المليشيا لم تكتفي بضرب المواطن با قامت بنهب أرضه وممتلكاته
كشفت مصادر عن قيام مليشيا الحوثي بارتكاب جريمة اعتداء على مواطن بمحافظة تعز
واكدت المصادر ان مسلحو المليشيا اعتدو بالضرب والنار على مواطن من أبناء مديرية الصلو جنوبي تعز
و أوضحت المصادر ان المليشيا لم تكتفي بضرب المواطن با قامت بنهب أرضه وممتلكاته
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