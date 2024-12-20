حديث جنوبي بشأن تضحية إيران بهؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:57 مساءً - كلمتك: خاص
وقال الخليفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
وتابع بالقول:
تحدث السياسي الموالِ للانتقالي فهد ابن الذيب الخليفي عن تضحية إيران بالمليشيا التابعة لها
وقال الخليفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
لتجنب العاصفة
نظام ملالي ايران المجرم سيضحي باحد مليشياته اما الحشد الشعبي الارهابي في العراق او مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.
وتابع بالقول:
اعتقد ستضحي ايران بالحشد الشعبي لتصنع بعدها مليشيات اخرى نظرا لقرب العراق جغرافيا وستبقى على الحوثي لاستخدامه سياسيا ضد العرب.
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