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حديث جنوبي بشأن تضحية إيران بهؤلاء - أخبار كلمتك

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حديث جنوبي بشأن تضحية إيران بهؤلاء - أخبار كلمتك

حديث جنوبي بشأن تضحية إيران بهؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:57 مساءً - كلمتك: خاص

 


تحدث السياسي الموالِ للانتقالي فهد ابن الذيب الخليفي عن تضحية إيران بالمليشيا  التابعة لها

 

وقال الخليفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏لتجنب العاصفة
نظام ملالي ايران المجرم سيضحي باحد مليشياته اما الحشد الشعبي الارهابي في العراق او مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.

وتابع بالقول:
اعتقد ستضحي ايران بالحشد الشعبي لتصنع بعدها مليشيات اخرى نظرا لقرب العراق جغرافيا وستبقى على الحوثي لاستخدامه سياسيا ضد العرب.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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