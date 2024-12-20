حديث جنوبي بشأن تضحية إيران بهؤلاء - أخبار كلمتك



تحدث السياسي الموالِ للانتقالي فهد ابن الذيب الخليفي عن تضحية إيران بالمليشيا التابعة لها

وقال الخليفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏لتجنب العاصفة

نظام ملالي ايران المجرم سيضحي باحد مليشياته اما الحشد الشعبي الارهابي في العراق او مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.

وتابع بالقول:

اعتقد ستضحي ايران بالحشد الشعبي لتصنع بعدها مليشيات اخرى نظرا لقرب العراق جغرافيا وستبقى على الحوثي لاستخدامه سياسيا ضد العرب.