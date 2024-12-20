ضبط شخص يقوم بهذا الأمر بعدن(صور صادمة) - أخبار كلمتك

تمكنت قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع، من ضبط أحد مروجي الحبوب المخدرة في مديرية البريقة.

وأفادت عمليات حزام عدن أن القطاع الأول البريقة تمكن من القبض على المروج (م.أ.ن.ع) الذي كان يستهدف شريحة الشباب، حيث تم العثور بحوزته على كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر بـ( 4830) كبسولة من نوع (بريجابالين) معدة للترويج.

وأكدت أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي تهدف إلى تجفيف منابع المخدرات والتصدي لكافة أشكال الجريمة التي تهدد سلامة وأمن المواطنين بالعاصمة عدن.

ودعت العمليات المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة أنها ستواصل ملاحقة مروجي المخدرات حتى القضاء على هذه الآفة.

يُذكر أن قوات الحزام الأمني تلعب دورًا كبيرًا في حماية المجتمع من الآثار السلبية للمخدرات التي تهدد الصحة العامة وتؤدي إلى تفكك الأسر وانتشار الجريمة.