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ضبط شاب يقوم بهذا الامر بعدن - أخبار كلمتك

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ضبط شاب يقوم بهذا الامر بعدن - أخبار كلمتك

ضبط شاب يقوم بهذا الامر بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:17 مساءً - كلمتك/خاص:

تمكنت قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة وحماية المجتمع، من ضبط أحد مروجي الحبوب المخدرة في مديرية البريقة.

وأفادت عمليات حزام عدن أن القطاع الأول البريقة تمكن من القبض على المروج (م.أ.ن.ع) الذي كان يستهدف شريحة الشباب، حيث تم العثور بحوزته على كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر بـ( 4830) كبسولة من نوع (بريجابالين) معدة للترويج.

وأكدت أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الحملات التي تهدف إلى تجفيف منابع المخدرات والتصدي لكافة أشكال الجريمة التي تهدد سلامة وأمن المواطنين بالعاصمة عدن.

ودعت العمليات المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة أنها ستواصل ملاحقة مروجي المخدرات حتى القضاء على هذه الآفة.

يُذكر أن قوات الحزام الأمني تلعب دورًا كبيرًا في حماية المجتمع من الآثار السلبية للمخدرات التي تهدد الصحة العامة وتؤدي إلى تفكك الأسر وانتشار الجريمة.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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