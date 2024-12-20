الرياضة - 10:26 - سعر الذهب الآن.. لماذا عاد «الأصفر» للارتفاع قبل أعياد الميلاد؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:26 مساءً - لازال سعر الذهب يفاجئنا بارتفاعه المتتالي اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024.

فمنذ التعاملات الصباحية وسعر الذهب عيار 21 الذي كان يسجل حوالي 3690 جنيها للبيع، سجل في التعاملات المسائية نحو 3770 جنيها للبيع، أما سعر الذهب العالمي فوصلت أوقية الذهب إلى مستوى 2624.08 دولار.

لماذا لا يستقر سعر الذهب في الفترة الحالية؟، ولماذا يتذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض، وإن كان المؤشر يميل إلى ارتفاع سعر الذهب، خاصة مع قدوم أعياد الميلاد، واحتفالات رأس السنة الجديدة يناير 2025.

الكثير من المهتمين تساءلوا أيضا عن سبب عدم استقرار سعر الذهب، خاصة بعد تخفيض البنك الفيدرالي الأميركي لـ أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي الأيام الماضية أكد رئيس شعبة الذهب خلال تصريحات تلفزيونية، أن سعر الذهب يشهد تقلبات نتيجة التغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، والتهديد بالحرب النووية أيضا.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 4308.5 جنيه للبيع، 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 3949.5 جنيه للبيع، 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 3770 جنيه للبيع، 3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 18 فسجل نحو 3231.5 جنيه للبيع، 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

أما سعر الذهب عيار 14 فوصل إلى مستوى 2513.25 جنيه للبيع، 2500 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 12 فبلغ في مساء التعاملات نحو 2154.25 جنيه للبيع، 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات المسائية نحو 1615.75 جنيه للبيع، 1607.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسعر الجنيه الذهب وصل إلى مستوى 30160 جنيها للبيع، 30000 جنيه للشراء.