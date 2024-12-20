إصابة 80 شخصا في حادث دهس مروع بألمانيا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:30 مساءً - أعلن الإسعاف الألماني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن إصابة نحو 80 شخصا إثر حادث دهـس وقع في ماجديبورج.

حادث كبير في ألمانيا

وصدمت سيارة مجموعة من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد في مدينة مجدبورغج بوسط ألمانيا مساء اليوم الجمعة، مخلفة عددا من الضحايا.

وقالت مصادر بالحكومة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الشرطة اعتقلت السائق.فيما نقلت رويترز عن الشرطة المحلية قولها إن الحادث أودى بحياة شخص واحد على الأقل.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي سوق عيد الميلاد، الواقع بالقرب من مبنى البلدية، وهو يعج بسيارات الإسعاف والمسعفين.

وفي السياق ذاته، تستعد ألمانيا لإطلاق سراح مئات السجناء بشكل مبكر على نحو مبكر لقضاء عطلة عيد الميلاد "الكريسماس" مع عائلاتهم.

ويخضع الإفراج المبكر لشروط، حيث ينطبق فقط على أولئك الذين أبدوا حسن سلوك خلال فترة الحبس، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحهم بين نهاية نوفمبر وبداية يناير. ولا ينطبق ذلك على من تزيد مدة عقوبته عن عامين.

"عفو عيد الميلاد" في ألمانيا

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، من المقرر إجمالا أن يحصل على إطلاق سراح مبكر بمناسبة ما يسمى بـ"عفو عيد الميلاد" أكثر من 800 سجين، وهو أقل من العدد الذي تم تسجيله العام الماضي، والذي بلغ أكثر من ألف سجين.

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