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الإجهاز من المسافة صفر، عناصر القسام تلجأ لعمليات الذئاب المنفردة في غزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 06:10 مساءً - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، تنفيذ عملية نوعية كبيرة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.

كتائب القسام تنفذ عملية نوعية ضد جيش الاحتلال 

وقالت كتائب القسام: "إن مقاتلا في صفوفها تنكر بلباس جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وفجر نفسه بقوة إسرائيلية مكونة من 6 جنود بواسطة حزام ناسف".

وأضافت كتائب القسام في بيانها: "في عملية أمنية معقدة، تمكن مجاهد قسامي من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده بعد ظهر اليوم من مسافة صفر في مخيم جباليا شمال غزة".

مقاتل من كتائب القسام يفجر قوة إسرائيلية 

وتابع البيان: "وبعد ساعة من الحدث، تنكر نفس المُجاهد بلباس جنود الاحتلال، واستطاع الوصول لقوة صهيونية مكونة من 6 جنود وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في القوة وإيقاعها بين قتيل وجريح".

هذا وقال مصدر قيادي في كتائب "القسام": "عملية أمنية معقدة بمخيم جباليا فجر خلالها أحد مجاهدينا نفسه في قوة صهيونية"، مردفا: "العملية الاستشهادية أوقعت أفراد القوة الصهيونية بين قتيل وجريح".

ومنذ أيام لجأ عناصر القسام إلى تنفيذ عمليات بطريقة الذئاب المنفردة، والالتحام مع العدو من المسافة صفر لتنفيذ طعن أو تفجيرات انتحارية.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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