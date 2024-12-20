تاريخ مواجهات الأهلي وشباب بلوزداد قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 06:30 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها بعد غد الأحد في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتستعرض كلمتك لكم خلال السطور القادمة تاريخ مواجهات الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام شباب بلوزداد

تقابل النادي الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد في 4 مواجهات سابقة، شهدت فوز الأهلي في مباراتين، بينما حل التعادل في مثلهما، ليكون التفوق التاريخي في المواجهات بينهما لصالح الأحمر.

والتقى الفريقان أول مرة، يوم 24 أغسطس 2001 في دور مجموعات أكبر المسابقات الأفريقية بالنسبة للأندية، وكان الفوز من نصيب "المارد الأحمر" على أرضه وبين جماهيره بنتيجة (1-0) من تسجيل اللاعب حسام غالي.

وفي لقاء الإياب الذي لعب يوم 21 أكتوبر 2001 بالجزائر، حقق الأهلي الفوز أيضًا بنفس النتيجة (0-1) بتوقيع اللاعب إبراهيم سعيد.

وجمع اللقاء الثالث بينهما خلال دور مجموعات الموسم الحالي 2023-2024، وانتهت المباراة التي أجريت، يوم 8 ديسمبر 2023 بالتعادل بينهما (0-0).

وتأتي المواجهة الأخير في فبراير لعام 2024 بدوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل 0-0.

تفصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، بعد الراحة التي حصل عليها أمس، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقررة يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران للحديث عن الجوانب الفنية وشرح البرنامج التدريبي.

وأجرى لاعبو الأهلي عمليات الإحماء، ثم جزءًا بدنيًّا، وتم تطبيق الجوانب الفنية والخططية في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وكان الأهلي استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ستاد أبيدجان بالقاهرة، ثم التعادل مع أورلاندو في جنوب أفريقيا.

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