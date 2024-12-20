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سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

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سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:40 مساءً - سعر القصدير، يعد القصدير معدنا فضيا لينا قابلا للتشكيل يستخدم أساسًا في إنتاج اللحام وطلاء المعادن الأخرى لمنع التآكل، ويستخدم على نطاق واسع في الصناعة المعدنية في المجال البيئي والمستدامة وخاصة في تركيبات الخلايا الشمسية والمركبات الكهربائية والإلكترونيات، وأكبر منتجي القصدير هم الصين وماليزيا وإندونيسيا وبيرو وتايلاند وبوليفيا وميانمار

سعر القصدير اليوم الجمعة 

سجل سعر القصدير نحو 31,823 ألف دولار للطن، اليوم الجمعة 20 ديسمبر  2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في البورصات العالمية.

 

 

 

استخدامات القصدير 

 يتم استخدام القصدير في العديد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، ومن أبرز التطبيقات التي يدخل القصدير فيها: صناعة ألواح الدوائر الكهربائية، والدارات الكهربائية المصغرة. بطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة. 

يستخدم الإنديوم أكسيد القصدير في تظليل الزجاج، وذلك نظرًا لشفافيته الضوئية وقدرته على التوصيل الكهربائي. شاشات العرض المسطحة. النوافذ الذكية. الألواح الشمسية.

 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية.

قفزة في الصادرات الهندسية بـ 29.9% لتسجل 3.05 مليار دولار 

كشف التقرير الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، أن الصادرات الهندسية المصرية سجلت ارتفاعًا خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2024 بنسبة 29.9% حيث بلغت 3.052 مليار دولار مقابل 2.350 مليار دولار بنفس الفترة من عام 2023.

وأضاف التقرير، أن الصادرات الهندسية سجلت قفزة كبيرة فى شهر يوليو 2024 بنسبة 37.9% حيث بلغت 454.5 مليون دولار مقارنة بــ 329.6 مليون دولار فى يوليو 2023، مما يؤكد نجاح خطة المجلس لتحقيق نمو مستدام في الصادرات الهندسية لدعم تحقيق استراتيجية الدولة للوصول بالصادرات لـ 145 مليار دولار.

أهم القطاعات التي زادت صادراتها 

وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال أول سبعة أشهر من 2024 حتى، جاءت في مقدمتها الكابلات بنسبة نمو 36.2%، والأجهزة الكهربائية حققت 5.5%، ومكونات السيارات ارتفعت 32.8% والأجهزة المنزلية ارتفعت 12.2% والصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت بنسبة 8.6% ووسائل النقل ارتفعت بنسبة 152.4%.

وبشأن قائمة الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2024، ففي أوروبا "المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - ألمانيا- جورجيا - إيطاليا - التشيك - إسبانيا – ايرلندا".

 

وفي قارة آسيا (السعودية – الإمارات - العراق- أذربيجان - البحرين -  قطر)، وفي قارة أفريقيا " ليبيا - المغرب - تونس - كينيا - غانا - نيجيريا - أنجولا -أوغندا - الكونغو كينشاسا – رواندا".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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