الرياضة - 06:11 - هل رفعت أعياد رأس السنة الجديدة سعر الذهب؟.. عيار21 الجمعة 20-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 06:11 مساءً - سعر الذهب.. حلّق سعر الذهب في سماء الارتفاع خلال التعاملات الختامية اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، فسجل سعر الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات نحو 3725 جنيها للبيع، ولكنه سجل في ختام التعاملات نحو 3750 جنيها للبيع.

لكن لماذا ارتفع سعر الذهب عيار 21 بختام التعاملات اليوم الجمعة؟ سؤال طرحه كثير من المتابعين والباحثين عن الذهب خلال الساعات القليلة الماضية.

والإجابة كما رصدها أصحاب محلات الذهب، ترجع إلى قرب أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، حيث ترتفع نسبة الإقبال على شراء الذهب للهدايا في مثل هذه المناسبات.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 مساء التعاملات إلى مستوى 4285.75 جنيه للبيع، 4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

علا سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات الختامية ليسجل نحو 3928.5 جنيه للبيع، 3902.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

صعد سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة ليسجل نحو 3750 جنيها للبيع، 3725 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

زاد سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة المصرية ليسجل نحو 3214.25 جنيه للبيع، 3192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 في ختام التعاملات نحو 2500 جنيه للبيع، 2483.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سيطر الارتفاع على سعر الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية ليسجل نحو 2142.75 جنيه للبيع، 2128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

أما سعر الذهب عيار 9 فسجل في مساء التعاملات نحو 1607.25 جنيه للبيع، 1596.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لـ سعر الجنيه الذهب فوصل في مساء التعاملات إلى مستوى 30000 جنيه للبيع، 29800 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب في ختام التعاملات نحو 2614.28 دولار للبيع، 2614.01 دولار للشراء.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب الآن عيار 24 4285.75 جنيه 4257.25 جنيه سعر الذهب الآن عيار 22 3928.5 جنيها 3902.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 21 3750 جنيها 3725 جنيها سعر الذهب الآن عيار 18 3214.25 جنيه 3192.75 جنيه سعر الذهب الآن عيار 14 2500 جنيه 2483.25 جنيه سعر الجنيه الذهب 30000 جنيه 29800 جنيه