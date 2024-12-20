حركة المحليات.. ننشرأسماء القيادات الجديدة للمحافظات والمراكز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:11 مساءً - أسماء قيادات التنمية المحلية الجديدة.. أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مساء اليوم أسماء أكبر حركة للمحليات، التي تضمّنت تغييرات جذرية في قيادات التنمية المحلية، وتضمنت 184 قيادة محلية، حيث تضمنت الحركة تعيين 9 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد.

تفاصيل حركة التنمية المحلية

وتضم الحركة قيادتان نسائيتان لمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد، علاوة على 20 سكرتير عام ومساعد جدد في 9 محافظات الجيزة والإسكندرية ومطروح والمنوفية وبورسعيد وأسيوط والأقصر والفيوم والبحر الأحمر والقليوبية والبحيرة ودمياط والسويس وشمال سيناء والمنيا والوادي الجديد

وتشتمل الحركة على 9 سكرتيري عموم و13 سكرتير عام مساعد و59 قيادة جديدة و25 قيادة إلى الدرجة العليا الممتازة و55 قيادة محلية تم نقلها وتحريكها و14 قيادة تم انهاء خدمتها و6 تم إحالتها للمعلش و3 قيادات تم ندبها إلى دواوين عموم المحافظات

أسماء قيادات التنمية المحلية الجديدة

تنشر الأسماء التي ضمتها الحركة وهي تعيين كل من محمد نور سكرتيرا عامًا للجيزة وجيهان مسعود سكرتيرًا عامًا للإسكندرية ومجدي الوصيف سكرتيرًا عامًا لمطروح وضياء قطب سكرتيراً عاماً للمنوفية وفاطمة إبراهيم سكرتيراً عاماً لبورسعيد وعدلي أبو عقيل سكرتيراً عاماً لأسيوط وأحمد وزيري سكرتيراً عاماً للأقصر وكامل غطاس سكرتيراً عاماً للفيوم وكمال سليمان سكرتيراً عاما للبحر الأحمر.

أسماء السكرتاريين الجدد

وأضافت عوض، أن حركة المحليات الجديدة تضمنت تعيين عدد من سكرتيري العموم المساعدين وهم محمد مرعي سكرتير عام مساعد الجيزة وطارق أبوالعطا سكرتير عام مساعد القليوبية وأحمد حبيب سكرتير عام مساعد الإسكندرية وحسين السنني سكرتير عام مساعد مطروح وأسامة رزق سكرتير عام مساعد البحيرة وعبد الله عزت سكرتير عام مساعد المنوفية وعبد الله عاشور سكرتير عام مساعد دمياط وعبد العال البدري سكرتير عام مساعد السويس ومحمد عقل سكرتير عام مساعد شمال سيناء وأحمد جميل سكرتير عام مساعد المنيا وخالد عبد الرؤوف سكرتير عام مساعد أسيوط وهشام الشيمي سكرتير عام مساعد الأقصر وإيهاب نافع سكرتير عام مساعد الوادي الجديد.