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شهب الدببيات تزين سماء ليلتي 21 و22 ديسمبر - أخبار كلمتك

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شهب الدببيات تزين سماء ليلتي 21 و22 ديسمبر - أخبار كلمتك

شهب الدببيات تزين سماء ليلتي 21 و22 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:45 مساءً -  أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شهب الدب الأصغر Ursids (الدببيات) تزين سماء 21 و22 ديسمبر، وهي من الزخات الشهابية الخفيفة.

سبب تسمية شهب الدببيات بهذا الاسم

ويبلغ عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة، وتنتج هذه الشهب عن طريق الحطام الغباري المتناثر على طول مدار المذنب  Tuttle الذي تم اكتشافه عام 1790.

وتسقط شهب الدببيات كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر Ursa Minor (بالقرب من النجم القطبى) وهو سبب تسميتها  والتوقيت السنوي لهذه الزخة يكون من 17 إلى 25 ديسمبر من كل عام، وتصل ذروتها في ليلة 21 وفجر 22 ديسمبر.

وقال تادرس إن  الزخات الشهابية عموما تُرى بالعين المجردة ولا تحتاج مناظير او تلسكوبات فلكية بشرط البعد عن إضاءة المدينة وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء  ولا يوجد أي مخاطر لزخات الشهب على الإنسان إذ إنها تدخل الغلاف الجوي وتحترق فيه على ارتفاع أكثر من 70 كيلو متر من سطح الأرض.

القمر في طور التربيع الثاني

ويترائى القمر في 23 ديسمبر في طور التربيع الثاني حيث يضيء نصف قرصه فقط، ويشرق متأخرا بعد منتصف الليل وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضيء من القمر يشير دائما إلى إتجاه الشمس (اتجاه الشرق) حتى لو كانت الشمس تحت الأفق.

ومن ثم يصبح القمر في وسط السماء تقريبا عند شروق الشمس، ثم يستمر في التحرك نحو السماء الغربية إلى أن يبدأ بالغروب عند حلول الظهر، أي عندما تكون الشمس في منتصف النهار تقريبا.

ويشرق القمر يوم 25 ديسمبر مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء)، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في الـ 1:50 صباحا تقريبا ويظل مرئيا إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس

و نجم سبيكا (السنبلة) هو نجم متغير يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وكتلته 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس، ويبعد عن الأرض بنحو 260 سنة ضوئية..

ويشرق القمر 28 ديسمبر فى  الـ 4:40 صباحا تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع النجم Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب، وهو نجم أحمر عملاق يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف، ويبعد عن الأرض بحوالي 600 سنة ضوئية ويظل هذا الاقتران مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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