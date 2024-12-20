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«حركة المحليات».. 9 تعيينات جديدة بمنصب السكرتير العام و13 سكرتيرا مساعدا - أخبار كلمتك

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«حركة المحليات».. 9 تعيينات جديدة بمنصب السكرتير العام و13 سكرتيرا مساعدا - أخبار كلمتك

«حركة المحليات».. 9 تعيينات جديدة بمنصب السكرتير العام و13 سكرتيرا مساعدا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 06:11 مساءً - أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تفاصيل حركة المحليات الجديدة التي اعتمدتها اليوم وتضمنت ١٨٤ قيادة محلية، حيث تضمنت الحركة تعيين 9 سكرتير عام و13 سكرتيرا عاما مساعدا.

وقالت وزيرة التنمية المحلية - بحسب بيان اصدرته اليوم /الجمعة/ - إن الحركة تضمنت تعيين كل من: محمد نور سكرتيرا عاماً للجيزة وجيهان مسعود سكرتيراً عاماً للإسكندرية ومجدي الوصيف سكرتيراً عاماً لمطروح وضياء قطب سكرتيراً عاماً للمنوفية وفاطمة ابراهيم سكرتيراً عاماً لبورسعيد وعدلي أبوعقيل سكرتيراً عاماً لأسيوط وأحمد وزيري سكرتيراً عاماً للأقصر وكامل غطاس سكرتيراً عاماً للفيوم وكمال سليمان سكرتيراً عاما للبحر الأحمر.

وأضافت أن الحركة تضمنت كذلك تعيين عدد من سكرتيري العموم المساعدين وهم: محمد مرعي سكرتير عام مساعد الجيزة وطارق أبوالعطا سكرتير عام مساعد القليوبية وأحمد حبيب سكرتير عام مساعد الإسكندرية وحسين السنني سكرتير عام مساعد مطروح وأسامة رزق سكرتير عام مساعد البحيرة وعبد الله عزت سكرتير عام مساعد المنوفية وعبد الله عاشور سكرتير عام مساعد دمياط وعبد العال البدري سكرتير عام مساعد السويس ومحمد عقل سكرتير عام مساعد شمال سيناء وأحمد جميل سكرتير عام مساعد المنيا وخالد عبد الرؤوف سكرتير عام مساعد أسيوط وهشام الشيمي سكرتير عام مساعد الأقصر وإيهاب نافع سكرتير عام مساعد الوادي الجديد.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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