بتكليف من قائد اللواء الثالث عاصفة المندوب الطبي للواء يكرم مدير الموارد البشرية بمستشفى الملك فهد - أخبار كلمتك

بتكليف من قائد اللواء الثالث عاصفة المندوب الطبي للواء يكرم مدير الموارد البشرية بمستشفى الملك فهد - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة توجه ضد الحوثيين عقب حديثهم عن هذا الامر - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة توجه ضد الحوثيين عقب حديثهم عن هذا الامر - أخبار كلمتك

القاضي قطران يتحدث عن أمر صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

القاضي قطران يتحدث عن أمر صادم في صنعاء - أخبار كلمتك

التفكك الأسرى يدمر المجتمع.. «الأوقاف» تصدر العدد الأول من مجلة وقاية - أخبار كلمتك

التفكك الأسرى يدمر المجتمع.. «الأوقاف» تصدر العدد الأول من مجلة وقاية - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

أبو الغيط يفتتح الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي - أخبار كلمتك

أبو الغيط يفتتح الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العربي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يستقبل مرشحة مصر لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يستقبل مرشحة مصر لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي - أخبار كلمتك

مدرب منتخب الكويت يتوعد الإمارات قبل مواجهة الغد في خليجي 26 (فيديو) - أخبار كلمتك

مدرب منتخب الكويت يتوعد الإمارات قبل مواجهة الغد في خليجي 26 (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «معك حتي يفرقنا الموت».. كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «معك حتي يفرقنا الموت».. كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده (صور) - أخبار كلمتك

الإحصاء: 9.8 مليون فدان إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022/ 2023 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 9.8 مليون فدان إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022/ 2023 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بسمة وهبة تكشف أسباب إلغاء السينمائيين توكيل مرتضى منصور للدفاع عن عمر زهران «صورة» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بسمة وهبة تكشف أسباب إلغاء السينمائيين توكيل مرتضى منصور للدفاع عن عمر زهران «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بسمة وهبة تكشف أسباب إلغاء السينمائيين توكيل مرتضى منصور للدفاع عن عمر زهران «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن أسباب إلغاء التفويض للمستشار مرتضى منصور للدفاع عن المخرج عمر زهران، اليوم الجمعة، وذلك بعدما أعلنت نقابة المهن السينمائية عن تفويض خالد فؤاد حافظ بديلا له.

وأوضحت بسمة وهبة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن أسباب إلغاء السينمائيين توكيل مرتضي منصور، وتفويض مستشار آخر، قائلة: «النقابة لم تلغي توكيل المستشار مرتضى منصور، ولكن عشان إحنا في الحضانة، فالطرف الآخر قال اشمعنى أنا، فالنقابة مدخلتش نفسها في المعركة دي».

وأضافت بسمة وهبة«المستشار مرتضي منصور أسطوره ولا يمكن تهزه ورقة شجر».

وكانت نقابة المهن السينمائية أصدرت بيانا أعلنت فيه، عن إلغاء توكيل المستشار مرتضى منصور للدفاع عن عمر زهرن، يحمل الأتي: «بتاريخ ۲۰۲٤/١٢/٢ أوكلت النقابة إلى سيادتكم والسادة: الأستاذ أحمد مرتضى منصور، الأستاذ أمير مرتضى منصور، الأستاذ وحيد صلاح.. وذلك للدفاع عن المخرج / عمر زهران - في أول درجة من درجتي التقاضي وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧ صدر الحكم ضد المخرج الزميل / عمر زهران - وتحددت جلسة ۲۰۱٤/۱۲/۲٥ لنظر الاستئناف وبهذا أصبحنا أمام مرحلة جديدة ودرجة أخرى من درجات التقاضي».

وتابع البيان: «ونظراً لأن أثر الوكالة الصادرة من النقابة للدفاع أمام المحكمة قد أنتهى بصدور حكم أول درجة وحيث أن المخرج / عمر زهران - قد أوكل إلى سيادتكم مهمة الدفاع عنه أمام محكمة الاستئناف فتجدر الإشارة إلى أن نقابة المهن السينمائية تتعامل في هذه القضية بموجب ما يمليه عليها القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ وتعديلاته ولائحتها الداخلية بمساواة تامة بين جميع أعضائها».

اقرأ أيضاً
بسمة وهبة تدافع عن المخرج عمر زهران: «لا يمكن يسرق.. فيه حاجة غلط»

رسالة بسمة وهبة لـ أحمد سعد وعلياء بسيوني بعد تواجدهم في حفل زفاف نجلها (صورة)

بسمة وهبة تعتذر للرئيس السيسي على الهواء (فيديو)

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

أغنية "ياه" لتامر عاشور تقترب من 2 مليون مشاهدة (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق