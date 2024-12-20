مشاهير العرب - بسمة وهبة تكشف أسباب إلغاء السينمائيين توكيل مرتضى منصور للدفاع عن عمر زهران «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن أسباب إلغاء التفويض للمستشار مرتضى منصور للدفاع عن المخرج عمر زهران، اليوم الجمعة، وذلك بعدما أعلنت نقابة المهن السينمائية عن تفويض خالد فؤاد حافظ بديلا له.

وأوضحت بسمة وهبة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن أسباب إلغاء السينمائيين توكيل مرتضي منصور، وتفويض مستشار آخر، قائلة: «النقابة لم تلغي توكيل المستشار مرتضى منصور، ولكن عشان إحنا في الحضانة، فالطرف الآخر قال اشمعنى أنا، فالنقابة مدخلتش نفسها في المعركة دي».

وأضافت بسمة وهبة«المستشار مرتضي منصور أسطوره ولا يمكن تهزه ورقة شجر».

وكانت نقابة المهن السينمائية أصدرت بيانا أعلنت فيه، عن إلغاء توكيل المستشار مرتضى منصور للدفاع عن عمر زهرن، يحمل الأتي: «بتاريخ ۲۰۲٤/١٢/٢ أوكلت النقابة إلى سيادتكم والسادة: الأستاذ أحمد مرتضى منصور، الأستاذ أمير مرتضى منصور، الأستاذ وحيد صلاح.. وذلك للدفاع عن المخرج / عمر زهران - في أول درجة من درجتي التقاضي وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧ صدر الحكم ضد المخرج الزميل / عمر زهران - وتحددت جلسة ۲۰۱٤/۱۲/۲٥ لنظر الاستئناف وبهذا أصبحنا أمام مرحلة جديدة ودرجة أخرى من درجات التقاضي».

وتابع البيان: «ونظراً لأن أثر الوكالة الصادرة من النقابة للدفاع أمام المحكمة قد أنتهى بصدور حكم أول درجة وحيث أن المخرج / عمر زهران - قد أوكل إلى سيادتكم مهمة الدفاع عنه أمام محكمة الاستئناف فتجدر الإشارة إلى أن نقابة المهن السينمائية تتعامل في هذه القضية بموجب ما يمليه عليها القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ وتعديلاته ولائحتها الداخلية بمساواة تامة بين جميع أعضائها».