مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 6 على DMC | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:31 مساءً - مسلسل ساعته وتاريخه.. مع استمرار عرض حلقات مسلسل «ساعته وتاريخه» يزدادا تشوق الجمهور حول التفاصيل التي تحملها الحلقة المقبلة مع العمل خاصة مع كشف كل حلقة عن قضية وجريمة مختلفة، لذا يترقب قطاع كبير من الجمهور المصري والعربي عرض الحلقة 6 من مسلسل «ساعته وتاريخه» التي من المقرر انطلاقتها اليوم الجمعة.

ومع ارتفاع بحث الجمهور حول مواعيد عرض الحلقة 6 من مسلسل «ساعته وتاريخه»، تستعرض كلمتك في التقرير التالي للقراء والمتابعين مواعيد عرض الحلقة 6 لمسلسل «ساعته وتاريخه».

مواعيد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» الحلقة 6

ومن المنتظر، أن ينطلق عرض الحلقة 6 لمسلسل «ساعته وتاريخه» في تمام الساعة الـ 10 مساء، اليوم الجمعة، من خلال شاشة dmc، بينما تعرض عبر قناة DMC دراما في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل وتكون الإعادة في تمام الساعة 5 مساء.

ومن المفترض، أن تناقش الحلقة الـ 6 من مسلسل «ساعته وتاريخه» جرائم الديب ويب تحت اسم «تفاحة»، ومن المقرر أن يكون ضيف الشرف الفنان سليمان عيد.

أحداث مسلسل «ساعته وتاريخه»

تدور أحداث مسلسل «ساعته وتاريخه» في إطار من التشويق والإثارة حيث يناقش ما يقارب 26 قضية واقعية في حلقات منفصلة، وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

شارك في بطولة مسلسل «ساعته وتاريخه» عدد من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب، الرؤية القانونية للمسلسل للمستشار بهاء المري والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة.