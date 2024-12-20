عرض الجزء الأول من مسلسل جودر لياسر جلال على شاهد للمرة الأولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:30 مساءً - طرحت منصة شاهد لأول مرة حلقات مسلسل جودر الجزء الأول الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال وعرض خلال شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل جودر للفنان ياسر جلال

ويستعد ياسر جلال للانتهاء من تصوير الجزء الثاني من مسلسل جودر المكون من 15 حلقة بعد يومين وذلك إستعدادا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل بعد نجاح الجزء الأول

تفاصيل مسلسل جودر

مسلسل جودر واحد من الأعمال ذات الطابع الخاص، وأجواؤه تدور بين الواقع والخيال، والحقيقة والسحر، والتي تدخل بالمشاهد إلى عالم ألف ليلة وليلة، وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي وهذه المرة حكاية «جودر المصري وما جرى له من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار».

تدور قصة مسلسل جودر حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، يجسد دوره النجم ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته من أجل فتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات من أشقاءه.

مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

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