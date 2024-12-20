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الرياضة - 11:06 - شديدة البرودة.. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس غدا السبت 21 ديسمبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:06 - شديدة البرودة.. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس غدا السبت 21 ديسمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:06 - شديدة البرودة.. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس غدا السبت 21 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:06 مساءً - حالة الطقس غدا.. كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا السبت 21 ديسمبر 2024، مؤكدة أن الطقس في وقت النهار سيكون مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس غدا سيكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي وقت الليل وفي الصباح الباكر سيكون الطقس مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية ويصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

حالة الطقس غدا السبت
الطقس غدا

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أن الظواهر الجوية المتوقعة غدا ستكون كالآتي:

- تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا في مصر
حالة الطقس

أما بالنسبة لـ حالة الطقسفي البحر المتوسط فستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5: 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما حالة الطقس في البحر الأحمر فيتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 1.5:2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة الطقس
الطقس

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 21 ديسمبر 2024

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 21 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 21 12
بنها 20 12
دمنهور 20 12
المنصورة 20 12
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 12
طنطا 20 12
دمياط 21 16
بورسعيد 21 17
الإسماعيلية 21 8
السويس 20 9
العريش 21 7
رفح 20 8
رأس سدر 22 10
نخل 18 3
كاترين 15 1
الطور 22 10
طابا 19 9
شرم الشيخ 24 15
الإسكندرية 21 11
العلمين الجديدة 20 12
مطروح 20 11
السلوم 19 10
سيوة 19 9
رأس غارب 24 13
الغردقة 25 13
سفاجا 24 14
الأقصر 23 11
أسوان 24 12
الوادي الجديد 22 9
أبو سمبل 23 12

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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