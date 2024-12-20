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بايرن ميونخ يضرب لايبزيج بخماسية ويعزز صدارته للدوري الألماني (صور) - أخبار كلمتك

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بايرن ميونخ يضرب لايبزيج بخماسية ويعزز صدارته للدوري الألماني (صور) - أخبار كلمتك

بايرن ميونخ يضرب لايبزيج بخماسية ويعزز صدارته للدوري الألماني (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:40 مساءً - فاز فريق  بايرن ميونخ على نظيره لايبزيج بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

أهداف مباراة بايرن ميونخ لايبزيج

وتقدم بايرن ميونخ عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة الأولى، ثم تعادل سيسكو لفريق لايبزيج في الدقيقة 2، ثم منح كونراد لايمر التقدم مجددا لبايرن في الدقيقة 25، وعزز كيميتش النتيجة للبافاري في الدقيقة 36، فيما سجل الهدف الرابع الجناح الألماني ساني  في الدقيقة 74، فيما سجل الهدف الخامس ديفيز في الدقيقة 78.

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تشكيل فريق بايرن ميونيخ امام لايبزيج 

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تشكيل فريق لايبزيج أمام بايرن ميونيخ

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ترتيب بايرن ميونخ ولايبزيج 

بهذه النتيجة عزز بايرن ميونخ صدارته للدوري الألماني برصيد 36 نقطة،  بينما يأتي لايبزيج في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

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وتُعرض مباريات كأس الدوري الألماني من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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