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الهلال على أعتاب تمديد عقد سالم الدوسري لـ موسمين - أخبار كلمتك

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الهلال على أعتاب تمديد عقد سالم الدوسري لـ موسمين - أخبار كلمتك

الهلال على أعتاب تمديد عقد سالم الدوسري لـ موسمين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:40 مساءً - بات مستقبل النجم السعودي سالم الدوسري مع نادي الهلال محل اهتمام كبير في الأوساط الرياضية، وذلك مع اقتراب  نهاية عقده  مع الأزرق.

 وتتركز الأنظار الآن على قرار إدارة نادي الهلال بشأن تجديد عقد قائد الفريق الأول، خاصة مع دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل.


ويعتبر سالم الدوسري أحد الركائز الأساسية لنادي الهلال، ويمثل إضافة كبيرة للفريق بفضل مهاراته العالية وخبراته الكبيرة. ولذلك، تسعى إدارة نادي الهلال بقيادة فهد بن نافل بكل قوة لتجديد عقده والحفاظ على خدماته في المواسم المقبلة.


تفاصيل العقد الجديد مع سالم الدوسري 

وكشفت تقارير سعودية عن تفاصيل جديدة حول مفاوضات تجديد عقد سالم الدوسري.

 وأكدت هذه المصادر أن اللاعب والنادي  اتفقا على بنود العقد الجديد كافة، والذي من المتوقع أن يمتد لمدة موسمين.

 

موعد الإعلان الرسمي

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تجديد عقد سالم الدوسري مع بداية شهر يناير المقبل، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام إدارة نادي الهلال بالحفاظ على نجوم الفريق والاستمرار في المنافسة على الألقاب.

 

إصابة سالم الدوسري

في سياق متصل، يعاني سالم الدوسري من إصابة بكسور في الوجه، مما أثار قلق الجماهير حول مشاركته مع المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي.


ورغم الإصابة، قرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد ضم سالم الدوسري إلى قائمة اللاعبين المشاركين في كأس الخليج العربي. وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية الأخيرة للمنتخب، مما يشير إلى تعافيه بشكل كبير.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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