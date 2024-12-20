مشاهير العرب - «كنت سأنتحر».. محمد صلاح أدم يستغيث من قلة العمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:06 مساءً - استغاث الفنان محمد صلاح أدم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من قلة المشاركة في الأعمال السينمائية والدرامية، اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر كان سيدفعه للانتحار.

وشارك محمد صلاح أدم، صور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وعلق عليها قائلا: «طيب بالنسبة للناس الكتير اللي بتقابلني وتقولي أنت فين يافنان، أنت موهوب قوي وصادق وبنحبك ليه مش بنشوفك في التليفزيون بالسنين».

وأضاف محمد صلاح أدم: «بيجيبوا اللوم عليا اني مش بسعى ومش بكلم المخرجين والمنتجين عوجان مني، والله العظيم انا بسعى وبكلم المخرجين والمنتجين ومساعدي الإخراج والمنتجين الفنيين وإكاسينج دايريكور، ولغاية من يومين بروح اعمل أوديشين».

وتابع: «اللي هو تيست كاميرا و 90% منهم مش بيردوا أصلا على الموبايل ولا حتى واتساب، طيب أقولكوا حاجة اقسم بالله انا كنت حانتحر في وقت كان صعب جدا عليا نفسيا لولا وقوف بعض الأصدقاء جنبي ورجعوني للحياة تاني واولهم الدكتور أشرف ذكي».

وأضاف: «أنا ثقتي في ربنا كبيرة ومتأكد انه الميعاد المناسب اللي هو حيختاره، وكل مخرج ومنتج ومؤلف وحتى منتج فني سعيتله وكلمته علشان اشتغل معاه ومردش عليا اقسم بالله هو اللي خسران».

ولم يكن الفنان محمد صلاح أدم الفنان الأول الذي يشكو من قلة المشاركة في أعمال فنية بل سبقه عدد كبير من النجوم الموهبين، من ضمنهم، الفنان أحمد عزمي، والفنانة مريم سعيد صالح.

آخر أعمال محمد صلاح أدم

جدير بالذكر، أن آخر أعمال محمد صلاح أدم، مشاركته في فيلم الإسكندراني بالتعاون مع النجم أحمد العوضي، والذي عرض في بداية عام 2024.