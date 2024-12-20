الرياضة - 11:26 - مصطفى بكري يكشف سر ظهور«الجولاني» مع قاتل الشهيد هشام بركات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:26 مساءً - قال الاعلامي مصطفى بكري، إن المصريين توقفوا كثيرا أمام صورة الإرهابى محمد محمود فتحي مع الإرهابى أحمد الشرع قائد جبهة تحرير الشام الشهير بـ «محمد الجولانى».

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الإرهابى محمد محمود فتحي أحد الارهابيين الذين شاركوا في قتل الشهيد هشام بركات وحكم عليه بالإعدام ولكنه تمكن من الهروب لتركيا وبعدها سوريا.

ووجه الإعلامي مصطفى بكري حديثه لمحمد الجولاني قائلا:" انت جايب محمود فتحي ليه انت بتقول لمصر أنا مستعد وجايب المقاتلين معايا".

وقال الإعلامي مصطفى بكري إن مذبحة الواحات التي حدثت في 20 اكتوبر 2017 وراح ضحيتها 16 ظابط ومجند مصرى كانت من تخطيط محمد الجولاني ونفذها الإرهابي هشام عشماوي.

ولفت مصطفى بكري إلى أن مذبحة الواحات سماها الإرهابيون عمليه الولاء من هشام عشماوي لمبايعة محمد الجولانى".