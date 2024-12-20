الرياضة - 11:26 - الشرطة الألمانية تشتبه في وجود عبوة ناسفة بسيارة بعد حادث الدهس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:26 مساءً - أفادت وكالة رويترز، أن الشرطة الألمانية تشتبه في وجود عبوة ناسفة بسيارة بعد حادث الدهس، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن السائق قاد سيارته مسافة 400 متر بين الحشود في سوق ماجديبورج.

ولازالت السلطات الأمنية الألمانية مستمرة حتى الآن تحقق في حادث ماجديبورج.

كما أنه تم التأكيد من قبل صحيفة بيلد الألمانية على 11 قتيلا على الأقل، وذكرت وسائل إعلام ألمانية أخرى أن عدد المصابين وصل إلى نحو 90 مصابا في حادث الدهس بمدينة ماجديبورج.

حادث مدينة مجدبورج شرق ألمانيا

ومساء اليوم الجمعة، اقتحمت سيارة سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج شرق ألمانيا، وهو من أهم الأسواق في أوروبا كلها لهدايا أعياد الميلاد.وأعلن الإسعاف الألماني، عن إصابة نحو 90 شخصا في اصطدام سيارة بزوار بسوق لعيد الميلاد في مدينة مجدبورج. بحسب «القاهرة الإخبارية».

ودهست السيارة بعض المواطنين الألمانيين هناك، وحتى الآن لم يتم التعرف على دوافع الفاعل أو على آخر التطوّرات في هذا الحادث، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

لكن وسائل إعلام ألمانية، أكدت أنه تم القبض على سائق اقتحم سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج، وسيتم التعرف على دوافع فعله لهذه العملية.

معلومات عن مدينة مجدبورج شرق ألمانيا

- عاصمة ولاية ساكسونيا أنهالت.

- تُعرف بالمدينة الخضراء.

- هي ممر لعبور الكثير من القوافل التجارية في أوروبا، لأنها تقع على تقاطع طرق القوافل المرتحلة من كل أنحاء أوربا.

- يقدم متحف التاريخ الثقافي في مدينة ماجديبورغ لزائريه لمحة عن تاريخ هذه المدينة الطويل، فهو يضم العديد من الآثار التي يعود بعضها إلى القرن الرابع عشر. ومن أهم معروضات المتحف مجموعة فرسان ماغديبورغ، التي تعود هي الأخرى إلى القرن الرابع عشر.