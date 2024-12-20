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حكيم يتألق في تقديم أغنية حلاوة روح خلال حفل مدينتي (فيديو) - أخبار كلمتك

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حكيم يتألق في تقديم أغنية حلاوة روح خلال حفل مدينتي (فيديو) - أخبار كلمتك

حكيم يتألق في تقديم أغنية حلاوة روح خلال حفل مدينتي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:50 مساءً - انطلق، منذ قليل، حفل المطرب حكيم في مدينتي، وسط حضور جماهير كبير، وذلك بعد انتهاء فقرة روبي منذ قليل.

 

حفل حكيم في مدينتي

وتألق حكيم خلال حفله بمدينتي في أغنية حلاوة روح وسط تفاعل كبير من الجمهور، خاصة أنها تُعد من أبرز أعماله. 

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كما قدم حكيم خلال الحفل أيضًا عدد من أغانيه الكلاسيكية، والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير في حفلاته. 

تمرين عمر حكيم

ومن ناحية أخرى، قال المطرب الشعبي حكيم: "نفسي عمر حكيم لاعب ديبورتيفو إلدنس الإسباني، يصل إلى ربع ما وصل إليه أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق"، ليرد العميد: "إن شاء الله يوصل ويبقى أحسن مني".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الكابتن" الذي يقدمه أحمد حسن بقناة "دي إم سي": "عمر حكيم مجتهد وبيشتغل على نفسه وبيتمرن لوحده إلى جانب تمرين النادي".

 

موهبة عمر حكيم

وتابع: "ابني مطلعش مطرب علشان العمدة قفل المصنع بعدي وهنطلع لاعب كرة بعد كده، والغناء زي الكرة لو الموهبة مش متوفرة يبقى مينفعش حد يخوض الطريق".

 

أغنية حكيم لابنه عمر

وأكمل الفنان حكيم: "لو أهدي أغنية لابني عمر، هاغني له أغنية الواد ده حلو سابق سنة".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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