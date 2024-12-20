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مشاهير العرب - لماذا حاول كريم محمود عبد العزيز إخفاء بناته خلال عرض فيلم «الهنا اللي انا فيه»؟ | فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لماذا حاول كريم محمود عبد العزيز إخفاء بناته خلال عرض فيلم «الهنا اللي انا فيه»؟ | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لماذا حاول كريم محمود عبد العزيز إخفاء بناته خلال عرض فيلم «الهنا اللي انا فيه»؟ | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:31 مساءً - تصدر الظهور الأخير لبنات الفنان كريم محمود عبد العزيز على هامش العرض الخاص لفيلم «الهنا اللي أنا فيه» مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعدما حاول إخفائهم عن أنظار الجمهور لسنوات طويلة.

وفي هذا السياق، رد كريم محمود عبد العزيز، في تصريحات لبرنامج «سينماتك» عن رفضه لظهور بناته للجمهور والإعلام، قائلا: «مش حابب أخليهم تحت الأنظار أو متشافين أوي، لأنهم صغيرين بردوا، فعاوز الحياة بالنسبة لهم تكون طبيعية، فأنت بتكون ماشي تتلفت عشان الناس عاوزة تتصور معاك، مش عاوز أعملهم خلل، فيظهر ظهروا من غير ما أقصد».

قصة فيلم الهنا اللي أنا فيه

وتدور أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه، حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، وتتصاعد الأحداث ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

يشارك في فيلم الهنا اللي أنا فيه، عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

العرض الخاص لـ فيلم الهنا اللي انا فيه

وأُقيم العرض الخاص لفيلم «الهنا اللي انا فيه» يوم الأحد الماضي، في إحدى السينمات بمدينة الشيخ زايد، وحضر العرض الخاص لـ فيلم الهنا اللي أنا فيه: «دينا الشربيني، ياسمين رئيس، صبا مبارك لتكون بجانب صديقتها الطفلة دالا حربي، المخرج خالد مرعي» وآخرين من الفنانين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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