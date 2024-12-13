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وضعه على ماسك أكسجين، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:50 صباحاً - دخل الكبير نبيل الحلفاوي إلى المستشفى بسبب بعض الأزمات الصدرية التي تعرض لها في الأيام الماضية، وبعد يومين من دخوله المستشفى، ودخل الفنان إلى غرفة العناية المركزة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بعد عدم استقرار حالته الصحية.

وقال مصدر مقرب من الفنان  نبيل الحلفاوي، إنه تم وضعه على ماسك البالون الخاص بالتنفس والأكسجين، بسبب انخفاض نسبة الأكسجين في دمه إلى 78% بدون ماسك التنفس.

وأضاف المصدر أن الأطباء المعالجين قرروا منع الزيارة عنه في الوقت الحالي، في إطار إجراء عدد من الفحوصات والأشعات على صدره خلال الساعات القادمة لمتابعة تطور حالته.

مسيرة نبيل الحلفاوي

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي هو أحد أبرز نجوم الفن في مصر، وقد شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا، من أبرز أعماله الدرامية "رأفت الهجان"، "غوايش"، "الزيني بركات"، و"أوراق مصرية"، بالإضافة إلى مسلسل "الملك فاروق". كما شارك في أفلام سينمائية شهيرة مثل "الطريق إلى إيلات"، "العميل رقم 13"، و"الهروب إلى القمة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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