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عمرو الليثي يعلق على بدء تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم" - أخبار كلمتك

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عمرو الليثي يعلق على بدء تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم" - أخبار كلمتك

عمرو الليثي يعلق على بدء تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً -  حرص الإعلامي عمرو الليثي، على التعليق على بدء تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم"، للفنانة ياسمين عبد العزيز.

 

في هذا السياق، أعاد “الليثي”، نشر الصور التي نشرتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. 

 

وعلق “الليثي”، على الصور بقوله:"ألف مبروك لمؤلف الفيلم والسيناريست شريف الليثي حفيد كاتب السيناريو العظيم ممدوح الليثي ومبروك للنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أكرم حسني والمنتج تامر مرسي والمخرج معتز التوني".


انطلق منذ ساعات تصوير أولى مشاهد فيلم الكوميديا الجديد المعنون بــ “ زوجة رجل مش مهم” والذي تقوم ببطولته النجمة ياسمين عبد العزيز. 

 

ويشارك في فيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني وسيكون المخرج معتز التوني بديلا للمخرج خالد جلال الذي كان من المفترض أن يخرج هذا العمل، ويأتي الفيلم من تأليف شريف الليثي.

 

وكان المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، يعكف على الانتهاء من كتابة فيلم جديد للنجمة الكبيرة ياسمين عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن فكرة الفيلم قائمة على الدراما الكوميدية، إلا أن المهام الإخراجية ذهبت لمخرج الكوميديا معتز التوني.

 

فيلم دراما كوميدي لـ ياسمين عبد العزيز

وقال خالد جلال إن ياسمين عبد العزيز “هي ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وأنه عمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها”.
 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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