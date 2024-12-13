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صلاح عبد الله يوجه رسالة للجمهور بعد تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

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صلاح عبد الله يوجه رسالة للجمهور بعد تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

صلاح عبد الله يوجه رسالة للجمهور بعد تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:50 صباحاً - خرج الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إكس ليطلب من الجمهور الدعاء بالشفاء للفنان نبيل الحلفاوي.


وأعرب الفنان صلاح عبد الله عن قلقه عبر حسابه على "إكس"، قائلًا: “تويتر مالوش طعم من غيرك يا بلبل.. دعواتكم لنبيل الحلفاوي”.

 

وتعرض الفنان نبيل الحلفاوي لأزمة صحية شديدة خلال الساعات القليلة الماضية، تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة.

وكشف مصدر مقرب من عائلة نبيل الحلفاوي، أن الفنان الشهير يعاني من أزمات في الصدر، وهذا ما تسبب له في صعوبة بالتنفس، كما أنه كان يعاني من بعض الأمراض الأخرى بسبب الشيخوخة، حيث إنه يبلغ من العمر 77 عامًا.

وأضاف المصدر بحسب "العربية.نت" أنه تم نقل الحلفاوي إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وبعد إجراء الكشف الطبي والأشعة والتحاليل، شدد الأطباء على ضرورة دخوله غرفة العناية المركزة، كما تم منع الزيارة عنه، حيث يتواجد بجانبه نجلاه المخرجان خالد ووليد الحلفاوي".

نقيب الممثلين يتابع الحالة

وأوضح المصدر أن أسرة الفنان نبيل الحلفاوي تلقت عدة اتصالات من الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للاطمئنان على حالته الصحية، وأكد أن لديه استعدادا في تقديم كافة المساعدات اللازمة من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للفنان القدير نبيل الحلفاوي، كما حاول عدد كبير من النجوم التواصل مع أبناء الحلفاوي لكن لم يتمكنوا من ذلك لانشغالهم الكبير بحالته.

وقال المخرج عمرو عرفة تعليقا على الحالة الصحية للفنان الكبير نبيل الحلفاوي من خلال حسابه على موقع "إكس" تويتر: "ادعوا له الحالة صعبة"، ولم يوضح تفاصيل الحالة الصحية أو الأمراض التي يعاني منها الفنان الكبير.

مسيرة نبيل الحلفاوي

شارك الفنان نبيل الحلفاوي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة، من بينها مسلسل "رأفت الهجان" و"غوايش" و"الزيني بركات" و"أوراق مصرية" و"الملك فاروق".

كما شارك في عدد من الأفلام كان من بينها " الطريق إلى إيلات" و"العميل رقم 13" و"فقراء لا يدخلون الجنة" و"الهروب إلى القمة" وغيرها.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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